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Notizie Seferovic Fiorentina

Seferovic: "Fiorentina? Fra le big di Serie A. San Gallo? Viola favoriti ma in gara secca..."

23 ottobre 2024 08:20

Corvino: "Seferovic? Non mi stupisce ma in Italia se fai politica verde ti contestano, bravi solo a parole"

30 giugno 2021 09:10

Dalla Spagna: Ramadani indagato per riciclaggio, al setaccio trasferimenti fatti nell'era Della Valle

26 febbraio 2020 00:14

Gazzetta: l'ex viola Seferovic vicino alla Roma. Fonseca lo vuole per rinforzare l'attacco giallorosso

14 novembre 2019 13:09

La "strana" cessione viola di Seferovic. Lo sconto e un orologio di valore regalato a Cognigni

24 settembre 2019 13:10

Montella: "ICC? Ho avuto risposte che cercavo. Ranieri ci ha sorpreso. Su Chiesa.."

25 luglio 2019 14:25

Edimilson da regista fa volare la Svizzera: 5-2 al Belgio. Tripletta dell’ex viola Seferovic

19 novembre 2018 11:50

SEFEROVIC TORNA A FIRENZE, KALINIC IN CINA. LA SOLUZIONE VIOLA

18 gennaio 2017 22:58

Rai: Seferovic verso il Benfica, non sostituirà eventualmente Kalinic. Il Tianjin...

18 gennaio 2017 12:18

TMW: nei prossimi giorni nuova offensiva per Kalinic. Fra i sostituti in pole c'è Seferovic

13 gennaio 2017 20:45

Su Seferovic la Fiorentina ha il diritto di recompera. Anche Muriel o Zaza in caso di partenza di Kalinic

07 gennaio 2017 10:05

Iemmello si consacra: quando Corvino lo scartò per Seferovic

31 ottobre 2016 17:08

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