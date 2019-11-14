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Gazzetta: l'ex viola Seferovic vicino alla Roma. Fonseca lo vuole per rinforzare l'attacco giallorosso

Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex viola Seferovic potrebbe muovere verso la capitale, sponda giallorossa, già in questo mercato di gennaio. Il tecnico Paulo Fo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 novembre 2019 13:09
Gazzetta: l'ex viola Seferovic vicino alla Roma. Fonseca lo vuole per rinforzare l'attacco giallorosso -
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Secondo quanto riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex viola Seferovic potrebbe muovere verso la capitale, sponda giallorossa, già in questo mercato di gennaio. Il tecnico Paulo Fonseca avrebbe richiesto l'attaccante - oggi in forza al Benfica - per ovviare ai problemi della Roma nel reparto d'attacco. La trattativa, secondo la rosea, sarebbe già a buon punto.

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