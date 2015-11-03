Labaro Viola

Notizie Fonseca Fiorentina

Ufficiale: Fonseca è stato esonerato dal Milan. Il comunicato del club rossonero

30 dicembre 2024 10:29

Milan e Roma pareggiano a San Siro e non prendono punti alla Fiorentina. Fonseca quasi esonerato

29 dicembre 2024 23:11

Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"

19 dicembre 2024 00:29

Il presidente del Milan Scaroni va contro Fonseca e lo smentisce: "Per me ha ragione l'arbitro"

09 dicembre 2024 12:38

Fonseca su Bove: "Ieri è stato difficile, mi dispiace molto. Gli mando un abbraccio da parte di tutto il Milan"

02 dicembre 2024 16:46

Al Napoli basta un tempo, Lukaku e Kvara esaltano Conte ed affossano il Milan di Fonseca

29 ottobre 2024 23:02

Fonseca: "A Firenze è mancata cattiveria, la Fiorentina aveva più voglia di correre di noi"

18 ottobre 2024 15:30

Galli sul Fiorentina-Milan: "Mi spiace per Fonseca. Gli episodi di Firenze non sono un bel segnale per lui"

09 ottobre 2024 14:14

Fonseca: "Questo non è calcio, è circo, e parlo anche dei rigori che sono stati dati al Milan"

06 ottobre 2024 23:31

Fonseca: “Ogni minimo contatto è rigore, per la Fiorentina è stato troppo facile fare goal”

06 ottobre 2024 23:17

Fonseca: "La Fiorentina gioca uomo su uomo. Adli via perché ha capito chi qui non giocava, ha fatto bene"

05 ottobre 2024 15:45

Il Milan verso la Fiorentina: Fonseca conferma la coppia Morata-Abraham. Possibili novità in difesa

03 ottobre 2024 16:20

Che caos al Milan: Ibrahimovic sta pensando di esonerare Fonseca subito per dare la scossa prima del derby

19 settembre 2024 20:54

Dopo De Rossi tocca a Fonseca? L'allenatore del Milan si gioca tutto nel derby. Oggi colloquio con Ibra

19 settembre 2024 18:26

Milan nel caos: Fonseca a rischio esonero anche se vince il derby, tra i possibili sostituti spunta Sarri

19 settembre 2024 12:34

Caos Milan, La Curva Sud si scaglia contro società e squadra: "Inizio di stagione imbarazzante"

13 settembre 2024 18:38

Fonseca sul caso Theo e Leao: "Non so se saranno titolari domani contro il Venezia. Un caso mai aperto"

13 settembre 2024 15:18

Criscitiello: "Fonseca è da Fiorentina, non da Milan. Passare da Italiano a Palladino è svalutare il club"

17 giugno 2024 13:55

Anche il Milan cambia in panchina: Fonseca è il nuovo allenatore, ha firmato un contratto triennale

13 giugno 2024 13:46

Sacchi: “Fonseca? Non va bene per il Milan. Perché non prendere Italiano? Ha idee”

26 maggio 2024 09:40

Fonseca svela: "Sono stato vicino alla Fiorentina in passato. Lo ammetto, l'Italia mi piace"

09 marzo 2022 10:09

Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina

26 febbraio 2022 16:10

Nazione, Italiano, ultime 48h di riflessione. Fonseca, Tedesco e Marcelino le alternative della Fiorentina

27 giugno 2021 08:58

CorSport, Fiorentina, Italiano primo nome, resiste Fonseca ma occhio al Crystal Palace

26 giugno 2021 11:52

Gazzetta, non solo Fonseca, spunta anche Tedesco per la panchina della Fiorentina

26 giugno 2021 11:43

TMW, Italiano ha rotto con lo Spezia, possibile si riavvicini alla Fiorentina. Fonseca aspetta

25 giugno 2021 12:31

Sky Sport, trattativa tra Italiano e la Fiorentina interrotta per non far danno allo Spezia. I nomi possibili

25 giugno 2021 10:39

Gazzetta, dietrofront per Italiano: i motivi dello stop. Fiorentina su Fonseca, Benitez si è proposto

25 giugno 2021 08:25

Di Marzio: "Italiano-Fiorentina in stallo ma resta la prima scelta. Nessun contatto con Fonseca"

25 giugno 2021 08:14

Nazione, Fiorentina, se salta Italiano l’alternativa è Fonseca: rapporti ricuciti tra le parti

24 giugno 2021 09:22

Primo Canale, Italiano rifiuta la Fiorentina perchè non c'è accordo con lo Spezia. Le ultime

21 giugno 2021 19:36

OGGI LA RISPOSTA DI ITALIANO ALLA FIORENTINA, FONSECA E RUDI GARCIA LE ALTERNATIVE

21 giugno 2021 11:31

Tuttosport, Spezia furiosa per la situazione del tecnico Italiano. Tensioni con la Fiorentina

20 giugno 2021 15:00

CorSport, Fonseca aveva chiesto tempo ma la Fiorentina poi ha ingaggiato Gattuso. Il retroscena

19 giugno 2021 09:49

TMW, Fiorentina contatta Liverani come possibile successore di Gattuso. Fonseca in pole

17 giugno 2021 20:11

TMW, Tottenham molla Fonseca e torna di moda per la Fiorentina, Gattuso agli Spurs

17 giugno 2021 17:06

Di Marzio, Gattuso vicino alla panchina del Tottenham, accordo ad un passo con gli Spurs

17 giugno 2021 16:41

Fonseca rivela: "Ho parlato con la Fiorentina ma alla fine ha preso un grandissimo allenatore"

28 maggio 2021 13:05

Pedullà: "La Fiorentina proverà a convincere Gattuso, tutto il resto in secondo piano"

25 maggio 2021 12:57

CorFio, Fiorentina, Gattuso o Fonseca entro il fine settimana: va azzeccata la mossa

25 maggio 2021 09:53

Nazione, Fonseca alla Fiorentina? L’allenatore prima deve chiudere il contratto con la Roma 

25 maggio 2021 09:40

CorSport, Fonseca, tra oggi e domani nuovi contatti ma occhio alla Premier. Le alternative...

25 maggio 2021 09:36

Gazzetta, incontro Fonseca-Fiorentina: chiede la conferma di Vlahovic ed un rinforzo importante per reparto

25 maggio 2021 09:21

Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"

24 maggio 2021 22:00

Nazione, Fonseca, in settimana incontrerà i dirigenti della Fiorentina

24 maggio 2021 09:33

Fonseca: "Fiorentina? In questo momento non posso dire niente. In questa settimana vedremo"

24 maggio 2021 00:05

Schira: "Fonseca pista molto calda. A inizio settimana vertice tra Fiorentina e gli agenti"

23 maggio 2021 16:48

Il Tempo, Fonseca, offerta importante della Fiorentina ma ha altre opzioni sul tavolo

23 maggio 2021 11:36

CorSport, Gattuso, la Fiorentina aspetta una risposta. Fonseca pista aperta, occhio a Ferreira

23 maggio 2021 09:42

Ceccarini: "La Fiorentina farà ultimo tentativo con Gattuso poi andrà su Fonseca"

22 maggio 2021 17:19

Dall'Inghilterra, non solo la Fiorentina sulle tracce di Fonseca: ci pensa anche il Wolverhampton

22 maggio 2021 15:48

Repubblica, Gattuso, la Fiorentina aspetta una risposta in settimana. Fonseca ha dato la sua disponibilità

22 maggio 2021 11:47

Ceccarini: "Il quadro è chiaro: la Fiorentina farà l'ultimo tentativo per Gattuso, poi tutto su Fonseca"

22 maggio 2021 11:34

Nazione, Gattuso, la Fiorentina aspetta una sua risposta. L'alternativa è Fonseca

22 maggio 2021 09:38

Di Marzio, Fonseca apre alla Fiorentina. Gattuso prende tempo: è attratto dalla Lazio

21 maggio 2021 17:56

TMW, Fonseca ha dato disponibilità di allenare la Fiorentina, tocca alla società viola decidere

21 maggio 2021 14:26

CorFio, corsa a cinque per la panchina della Fiorentina: Gattuso resta il preferito

20 maggio 2021 10:27

Gazzetta, Fonseca o Marcelino per la panchina della Fiorentina: Pradè al bivio, deve decidere

20 maggio 2021 09:32

Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"

19 maggio 2021 15:10

Tuttosport, panchina Fiorentina, Juric il piano B, resiste la pista estera: Ferreira, Marcelino e Fonseca i nomi

18 maggio 2021 09:15

CorFio, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Fonseca l'alternativa, resistono piste estere

14 maggio 2021 09:22

Pruzzo rivela: "Fonseca vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, piace tanto"

11 maggio 2021 22:12

CorSport, Fonseca lascerà la Roma: la Fiorentina ha pensato a lui come prossimo allenatore

01 maggio 2021 10:20

Nazione, Gattuso sempre più probabile. L'unica alternativa valida è Marcelino del Bilbao

22 aprile 2021 11:35

La Fiorentina guarda le panchine romane. Attenzione su Inzaghi e Fonseca

14 aprile 2021 11:40

Fonseca tra le ipotesi per la panchina della Fiorentina: ci sono anche Conceiçao, De Zerbi e Gattuso

10 aprile 2021 09:08

Repice su Prandelli: "Commisso gli proponga cinque anni di contratto. Castrovilli? Lavora da uomo ovunque"

02 marzo 2021 17:20

Analisi Roma: Grande tecnica e capacità di interpretare i ritmi gara. La linea difensiva se attaccata soffre

02 marzo 2021 14:58

Lo spogliatoio della Roma è una polveriera, i giocatori non volevano allenarsi, Dzeko tenuto fuori

22 gennaio 2021 15:44

Fonseca si lamenta della Fiorentina: "Non capisco perchè loro hanno giocato di lunedi e noi no"

10 dicembre 2020 13:45

Fonseca: "Abbiamo giocato con grande sicurezza, uscendo veloci e..."

01 novembre 2020 20:32

Fonseca subisce un furto prima della partita con la Fiorentina. Refurtiva per 100.000 euro

01 novembre 2020 17:31

Fonseca: "La Fiorentina può arrivare tra le prime sette in campionato. Hanno qualità ed esperienza"

31 ottobre 2020 17:11

Fonseca: "Sul gol di Milenkovic abbiamo sbagliato come contro l'Inter"

26 luglio 2020 22:20

"Iachini potrebbe rimanere, ma per la panchina della Fiorentina possibilità Fonseca"

08 luglio 2020 12:04

Caos Roma, non sa come raggiungere Siviglia: e l'Uefa continua a tacere sull'emergenza

11 marzo 2020 13:11

Fonseca duro: "Non mi piace parlare di arbitraggio ma in Italia non è lo stesso per tutte le squadre"

06 febbraio 2020 18:07

Fonseca spegne le voci: "Kalinic resta alla Roma, sarà sempre più importante per noi"

04 gennaio 2020 16:00

Fonseca: "La Fiorentina contro le big ha fatto buoni risultati ma oggi abbiamo fatto una bellissima gara"

21 dicembre 2019 00:18

Fonseca: "Florenzi? Della nazionale non mi interessa. Non ho parlato con i ragazzi del 7-1 dello scorso anno"

19 dicembre 2019 15:52

Il Tempo, Smalling ha recuperato. Domani sarà fra i convocati di Fonseca. I dettagli

19 dicembre 2019 13:10

Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."

18 dicembre 2019 22:50

Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..

17 dicembre 2019 18:20

Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."

16 novembre 2019 12:19

Gazzetta: l'ex viola Seferovic vicino alla Roma. Fonseca lo vuole per rinforzare l'attacco giallorosso

14 novembre 2019 13:09

Fonseca: "Florenzi resta un'opzione molto importante. Per il CT è fondamentale? Parere suo.."

12 novembre 2019 13:40

Sportmediaset, la Roma vuole Pezzella ma per la Fiorentina il capitano resta incedibile

25 settembre 2019 14:00

Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa..

05 settembre 2019 14:33

Fonseca chiama Pezzella alla Roma: il centrale viola lusingato, ma adesso bisogna aspettare...

04 luglio 2019 15:21

Archivio

Esplora l'archivio di Fonseca

Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 49 Sett. 44 Sett. 42 Sett. 41 Sett. 40 Sett. 38 Sett. 37 Sett. 25 Sett. 24 Sett. 21
Sett. 10 Sett. 8
Sett. 25 Sett. 24 Sett. 21 Sett. 20 Sett. 19 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 15 Sett. 14 Sett. 9 Sett. 3
Sett. 50 Sett. 44 Sett. 30 Sett. 28 Sett. 11 Sett. 6 Sett. 1
Sett. 51 Sett. 46 Sett. 39 Sett. 36 Sett. 27