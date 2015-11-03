Notizie Fonseca Fiorentina

Ufficiale: Fonseca è stato esonerato dal Milan. Il comunicato del club rossonero
30 dicembre 2024 10:29
Milan e Roma pareggiano a San Siro e non prendono punti alla Fiorentina. Fonseca quasi esonerato
29 dicembre 2024 23:11
Sentite Ziliani: "Ibra racconta di voler vincere trofei e fare la storia con un Milan neppure da Conference"
19 dicembre 2024 00:29
Il presidente del Milan Scaroni va contro Fonseca e lo smentisce: "Per me ha ragione l'arbitro"
09 dicembre 2024 12:38
Fonseca su Bove: "Ieri è stato difficile, mi dispiace molto. Gli mando un abbraccio da parte di tutto il Milan"
02 dicembre 2024 16:46
Al Napoli basta un tempo, Lukaku e Kvara esaltano Conte ed affossano il Milan di Fonseca
29 ottobre 2024 23:02
Fonseca: "A Firenze è mancata cattiveria, la Fiorentina aveva più voglia di correre di noi"
18 ottobre 2024 15:30
Galli sul Fiorentina-Milan: "Mi spiace per Fonseca. Gli episodi di Firenze non sono un bel segnale per lui"
09 ottobre 2024 14:14
Fonseca: "Questo non è calcio, è circo, e parlo anche dei rigori che sono stati dati al Milan"
06 ottobre 2024 23:31
Fonseca: “Ogni minimo contatto è rigore, per la Fiorentina è stato troppo facile fare goal”
06 ottobre 2024 23:17
Fonseca: "La Fiorentina gioca uomo su uomo. Adli via perché ha capito chi qui non giocava, ha fatto bene"
05 ottobre 2024 15:45
Il Milan verso la Fiorentina: Fonseca conferma la coppia Morata-Abraham. Possibili novità in difesa
03 ottobre 2024 16:20
Che caos al Milan: Ibrahimovic sta pensando di esonerare Fonseca subito per dare la scossa prima del derby
19 settembre 2024 20:54
Dopo De Rossi tocca a Fonseca? L'allenatore del Milan si gioca tutto nel derby. Oggi colloquio con Ibra
19 settembre 2024 18:26
Milan nel caos: Fonseca a rischio esonero anche se vince il derby, tra i possibili sostituti spunta Sarri
19 settembre 2024 12:34
Caos Milan, La Curva Sud si scaglia contro società e squadra: "Inizio di stagione imbarazzante"
13 settembre 2024 18:38
Fonseca sul caso Theo e Leao: "Non so se saranno titolari domani contro il Venezia. Un caso mai aperto"
13 settembre 2024 15:18
Criscitiello: "Fonseca è da Fiorentina, non da Milan. Passare da Italiano a Palladino è svalutare il club"
17 giugno 2024 13:55
Anche il Milan cambia in panchina: Fonseca è il nuovo allenatore, ha firmato un contratto triennale
13 giugno 2024 13:46
Sacchi: “Fonseca? Non va bene per il Milan. Perché non prendere Italiano? Ha idee”
26 maggio 2024 09:40
Fonseca svela: "Sono stato vicino alla Fiorentina in passato. Lo ammetto, l'Italia mi piace"
09 marzo 2022 10:09
Anche i ricchi scappano dalla guerra, 24 ore di pullman per Fonseca per uscire dall'Ucraina
26 febbraio 2022 16:10
Nazione, Italiano, ultime 48h di riflessione. Fonseca, Tedesco e Marcelino le alternative della Fiorentina
27 giugno 2021 08:58
CorSport, Fiorentina, Italiano primo nome, resiste Fonseca ma occhio al Crystal Palace
26 giugno 2021 11:52
Gazzetta, non solo Fonseca, spunta anche Tedesco per la panchina della Fiorentina
26 giugno 2021 11:43
TMW, Italiano ha rotto con lo Spezia, possibile si riavvicini alla Fiorentina. Fonseca aspetta
25 giugno 2021 12:31
Sky Sport, trattativa tra Italiano e la Fiorentina interrotta per non far danno allo Spezia. I nomi possibili
25 giugno 2021 10:39
Gazzetta, dietrofront per Italiano: i motivi dello stop. Fiorentina su Fonseca, Benitez si è proposto
25 giugno 2021 08:25
Di Marzio: "Italiano-Fiorentina in stallo ma resta la prima scelta. Nessun contatto con Fonseca"
25 giugno 2021 08:14
Nazione, Fiorentina, se salta Italiano l’alternativa è Fonseca: rapporti ricuciti tra le parti
24 giugno 2021 09:22
Primo Canale, Italiano rifiuta la Fiorentina perchè non c'è accordo con lo Spezia. Le ultime
21 giugno 2021 19:36
OGGI LA RISPOSTA DI ITALIANO ALLA FIORENTINA, FONSECA E RUDI GARCIA LE ALTERNATIVE
21 giugno 2021 11:31
Tuttosport, Spezia furiosa per la situazione del tecnico Italiano. Tensioni con la Fiorentina
20 giugno 2021 15:00
CorSport, Fonseca aveva chiesto tempo ma la Fiorentina poi ha ingaggiato Gattuso. Il retroscena
19 giugno 2021 09:49
TMW, Fiorentina contatta Liverani come possibile successore di Gattuso. Fonseca in pole
17 giugno 2021 20:11
TMW, Tottenham molla Fonseca e torna di moda per la Fiorentina, Gattuso agli Spurs
17 giugno 2021 17:06
Di Marzio, Gattuso vicino alla panchina del Tottenham, accordo ad un passo con gli Spurs
17 giugno 2021 16:41
Fonseca rivela: "Ho parlato con la Fiorentina ma alla fine ha preso un grandissimo allenatore"
28 maggio 2021 13:05
Pedullà: "La Fiorentina proverà a convincere Gattuso, tutto il resto in secondo piano"
25 maggio 2021 12:57
CorFio, Fiorentina, Gattuso o Fonseca entro il fine settimana: va azzeccata la mossa
25 maggio 2021 09:53
Nazione, Fonseca alla Fiorentina? L’allenatore prima deve chiudere il contratto con la Roma
25 maggio 2021 09:40
CorSport, Fonseca, tra oggi e domani nuovi contatti ma occhio alla Premier. Le alternative...
25 maggio 2021 09:36
Gazzetta, incontro Fonseca-Fiorentina: chiede la conferma di Vlahovic ed un rinforzo importante per reparto
25 maggio 2021 09:21
Schira: "Previsti per domani nuovi contatti Fiorentina-Fonseca. Il tecnico vuole garanzie sul progetto"
24 maggio 2021 22:00
Nazione, Fonseca, in settimana incontrerà i dirigenti della Fiorentina
24 maggio 2021 09:33
Fonseca: "Fiorentina? In questo momento non posso dire niente. In questa settimana vedremo"
24 maggio 2021 00:05
Schira: "Fonseca pista molto calda. A inizio settimana vertice tra Fiorentina e gli agenti"
23 maggio 2021 16:48
Il Tempo, Fonseca, offerta importante della Fiorentina ma ha altre opzioni sul tavolo
23 maggio 2021 11:36
CorSport, Gattuso, la Fiorentina aspetta una risposta. Fonseca pista aperta, occhio a Ferreira
23 maggio 2021 09:42
Ceccarini: "La Fiorentina farà ultimo tentativo con Gattuso poi andrà su Fonseca"
22 maggio 2021 17:19
Dall'Inghilterra, non solo la Fiorentina sulle tracce di Fonseca: ci pensa anche il Wolverhampton
22 maggio 2021 15:48
Repubblica, Gattuso, la Fiorentina aspetta una risposta in settimana. Fonseca ha dato la sua disponibilità
22 maggio 2021 11:47
Ceccarini: "Il quadro è chiaro: la Fiorentina farà l'ultimo tentativo per Gattuso, poi tutto su Fonseca"
22 maggio 2021 11:34
Nazione, Gattuso, la Fiorentina aspetta una sua risposta. L'alternativa è Fonseca
22 maggio 2021 09:38
Di Marzio, Fonseca apre alla Fiorentina. Gattuso prende tempo: è attratto dalla Lazio
21 maggio 2021 17:56
TMW, Fonseca ha dato disponibilità di allenare la Fiorentina, tocca alla società viola decidere
21 maggio 2021 14:26
CorFio, corsa a cinque per la panchina della Fiorentina: Gattuso resta il preferito
20 maggio 2021 10:27
Gazzetta, Fonseca o Marcelino per la panchina della Fiorentina: Pradè al bivio, deve decidere
20 maggio 2021 09:32
Sportmediaset: "Fiorentina su Fonseca dopo il no di Gattuso. Juric resta un'alternativa"
19 maggio 2021 15:10
Tuttosport, panchina Fiorentina, Juric il piano B, resiste la pista estera: Ferreira, Marcelino e Fonseca i nomi
18 maggio 2021 09:15
CorFio, Gattuso resta in pole ma occhio alla Lazio. Fonseca l'alternativa, resistono piste estere
14 maggio 2021 09:22
Pruzzo rivela: "Fonseca vicino a diventare il nuovo allenatore della Fiorentina, piace tanto"
11 maggio 2021 22:12
CorSport, Fonseca lascerà la Roma: la Fiorentina ha pensato a lui come prossimo allenatore
01 maggio 2021 10:20
Nazione, Gattuso sempre più probabile. L'unica alternativa valida è Marcelino del Bilbao
22 aprile 2021 11:35
La Fiorentina guarda le panchine romane. Attenzione su Inzaghi e Fonseca
14 aprile 2021 11:40
Fonseca tra le ipotesi per la panchina della Fiorentina: ci sono anche Conceiçao, De Zerbi e Gattuso
10 aprile 2021 09:08
Repice su Prandelli: "Commisso gli proponga cinque anni di contratto. Castrovilli? Lavora da uomo ovunque"
02 marzo 2021 17:20
Analisi Roma: Grande tecnica e capacità di interpretare i ritmi gara. La linea difensiva se attaccata soffre
02 marzo 2021 14:58
Lo spogliatoio della Roma è una polveriera, i giocatori non volevano allenarsi, Dzeko tenuto fuori
22 gennaio 2021 15:44
Fonseca si lamenta della Fiorentina: "Non capisco perchè loro hanno giocato di lunedi e noi no"
10 dicembre 2020 13:45
Fonseca: "Abbiamo giocato con grande sicurezza, uscendo veloci e..."
01 novembre 2020 20:32
Fonseca subisce un furto prima della partita con la Fiorentina. Refurtiva per 100.000 euro
01 novembre 2020 17:31
Fonseca: "La Fiorentina può arrivare tra le prime sette in campionato. Hanno qualità ed esperienza"
31 ottobre 2020 17:11
Fonseca: "Sul gol di Milenkovic abbiamo sbagliato come contro l'Inter"
26 luglio 2020 22:20
"Iachini potrebbe rimanere, ma per la panchina della Fiorentina possibilità Fonseca"
08 luglio 2020 12:04
Caos Roma, non sa come raggiungere Siviglia: e l'Uefa continua a tacere sull'emergenza
11 marzo 2020 13:11
Fonseca duro: "Non mi piace parlare di arbitraggio ma in Italia non è lo stesso per tutte le squadre"
06 febbraio 2020 18:07
Fonseca spegne le voci: "Kalinic resta alla Roma, sarà sempre più importante per noi"
04 gennaio 2020 16:00
Fonseca: "La Fiorentina contro le big ha fatto buoni risultati ma oggi abbiamo fatto una bellissima gara"
21 dicembre 2019 00:18
Fonseca: "Florenzi? Della nazionale non mi interessa. Non ho parlato con i ragazzi del 7-1 dello scorso anno"
19 dicembre 2019 15:52
Il Tempo, Smalling ha recuperato. Domani sarà fra i convocati di Fonseca. I dettagli
19 dicembre 2019 13:10
Trevisani elogia Fonseca: "Ha capito che da noi serve essere pragmatici. Un suo pregio.."
18 dicembre 2019 22:50
Skysport, Smalling non recupera. A Firenze confermata la coppia Fazio-Mancini..
17 dicembre 2019 18:20
Ag.Veretout: "Quando stava lasciando i viola scelse il Napoli. Poi l'incontro con Fonseca.."
16 novembre 2019 12:19
Gazzetta: l'ex viola Seferovic vicino alla Roma. Fonseca lo vuole per rinforzare l'attacco giallorosso
14 novembre 2019 13:09
Fonseca: "Florenzi resta un'opzione molto importante. Per il CT è fondamentale? Parere suo.."
12 novembre 2019 13:40
Sportmediaset, la Roma vuole Pezzella ma per la Fiorentina il capitano resta incedibile
25 settembre 2019 14:00
Kalinic: "Posso fare più ruoli, a Firenze ho fatto anche l'esterno. Con Sousa..
05 settembre 2019 14:33
Archivio