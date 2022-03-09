Fonseca svela: "Sono stato vicino alla Fiorentina in passato. Lo ammetto, l'Italia mi piace"

Mi piacerebbe allenare ancora in uno dei top-5 campionati europei

Nell'edizione odierna di La Gazzetta dello Sport, troviamo una lunga intervista a Fonseca. Ecco alcune sue parole: "In questi giorni non ho visto nulla ma spero di allenare ancora in uno dei cinque tornei top. Sono stato vicino alla Fiorentina ma poi non si è fatto più nulla. Ammetto che l'Italia mi piace"

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