Nuovo Franchi, sotto la Torre di Maratona ci saranno delle coperture rimovibili, dubbio sciolto

L'estetica del nuovo stadio non convince molti fiorentini

I sondaggi sul web non raccolgono troppi consensi sul restyling del Franchi e la motivazione é soprattutto quella estetica. C’è tuttavia anche chi é rimasto conquistato dell’intervento minimalista ma in grado di farsi comunque punto di contatto tra passato e futuro. La curiosità piuttosto é per tutti la stessa, ovvero come sarà possibile fornire riparo agli spazi sotto la Torre Maratona. Ci saranno coperture rimovibili tramite una sistema di cavi e dunque non sarà intaccato il valore architettonico. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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