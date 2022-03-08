De Magistris: "Nuovo stadio? Sembra una fermata dell'autobus. Spero nello stadio di proprietà a Campi"

Le parole di Gianni de Magistris ai microfoni di Radio Bruno sul nuovo stadio Artemio Franchi

, campione di pallanuoto e tifoso Viola, è intervenuto ai microfono di Radio Bruno per parlare del nuovo Stadio Artemio Franchi. Ecco le sue parole: "Il progetto del nuovo stadio non mi piace, non capisco davvero questa operazione. Spero ancora che Commisso costruisca un impianto a Campi Bisenzio. Il presidente vuole uno stadio di proprietà per aumentare il fatturato e con il Franchi restaurato non succederà. Aveva molto più senso dare il permesso a Commisso di usare il proprio patrimonio per una struttura moderna e nuova e non spendere tanti milioni della collettività per uno stadio dentro uno stadio con tante limitazioni. Anche esteticamente non mi convince proprio, la copertura sembra una pensilina alla fermata dell'autobus. Sono rimasto basito, non so se la Fiorentina investirà per sposare questo progetto".

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