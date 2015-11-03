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Notizie De Magistris Fiorentina

De Magistris attacca: "Non sono stato invitato al Viola Park. A me di loro non interessa più nulla"

13 ottobre 2023 15:31

De Magistris lancia la bomba: "Mi hanno detto che Castrovilli non vuole rinnovare il contratto"

24 giugno 2023 00:15

De Magistris: "Jovic e Terzic devono essere messi fuori. Hanno mancato di rispetto anche ai compagni di squadra"

12 maggio 2023 14:09

De Magistris incorona la Fiorentina: "È la favorita alla vittoria finale della Conference League"

14 aprile 2023 17:30

De Magistris: "Cabral e Jovic meglio di Vlahovic? Dirlo vuol dire essere offensivo con me stesso"

03 marzo 2023 18:02

"Barone ha detto che andare in Champions fa aumentare i ricavi? Ha scoperto l'acqua calda"

18 novembre 2022 14:23

De Magistris su Nico: "Per 30 milioni lo vendo e lo porto io con la carrozza. Mi ero pure dimenticato di lui"

08 novembre 2022 19:07

De Magistris critica Italiano: ''Il cambio Jovic per Cabral lo avrebbe fatto anche mia nonna''

16 settembre 2022 15:48

De Magistris: "500 tifosi viola in stazione, riserverei questo entusiasmo a quando vinciamo qualcosa"

14 aprile 2022 14:30

De Magistris: ''Cabral? Per adesso non mi ha fatto impazzire, ancora poco fluido nei movimenti''

04 aprile 2022 16:08

De Magistris: "Nuovo stadio? Sembra una fermata dell'autobus. Spero nello stadio di proprietà a Campi"

08 marzo 2022 21:40

De Magistris: "Stadio? Prima di farmi dettare legge sul Franchi porterei la Fiorentina a Scandicci"

25 febbraio 2022 13:32

De Magistris: "La Fiorentina ascolti i tifosi e investa i soldi di Vlahovic in estate per fare uno squadrone"

28 gennaio 2022 14:02

De Magistris: "Chiesa? Venduto male dalla Fiorentina e a condizioni non vantaggiose"

21 gennaio 2022 19:56

"Ho paura che quella contro il Genoa diventi come quando perdemmo contro il Pescara in casa"

17 gennaio 2022 16:34

"Vlahovic fa il furbo: vuole dimostrare amore ma non rinnova. Sbagliato dare false speranze"

04 gennaio 2022 21:10

De Magistris: "Addio Antognoni? Avrei preteso di comandare di più. Non ha sbagliato un acquisto"

17 luglio 2021 09:11

De Magistris: "Gattuso, vieni a Firenze. Ricordo quando i napoletani venivano con l'Ape. Julinho..."

16 maggio 2021 09:49

De Magistris: "Kokorin mi sembra il Balotelli russo, spero dia il suo contributo a questa Fiorentina"

29 gennaio 2021 19:29

De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"

28 novembre 2020 18:34

De Magistris: "Ribery lo farei giocare sempre. Voglio un cambio di passo da Chiesa"

17 giugno 2020 23:47

De Magistris: "Stadio? Temo che Commisso si stufi, non vorrei che finisse come con i Della Valle"

11 giugno 2020 18:08

De Magistris: "Il rischio infortuni sarà altissimo. Il preparatore sarà più importante dell'allenatore"

22 aprile 2020 18:17

De Magistris: "Firenze non è più quella che conoscevo e di cui andavo orgoglioso. Su Rialti..."

06 aprile 2020 16:19

De Magistris: "Decisione da dementi annullare la gara oggi. Al posto di Commisso..."

29 febbraio 2020 19:25

De Magistris: "Nuovo stadio? Mi dispiacerebbe se venisse fatto fuori Firenze. Franchi? Come si può considerare..."

21 febbraio 2020 21:17

L'aveva detto e l'ha fatto: De Magistris riconsegna il Fiorino d'oro al comune di Firenze

10 febbraio 2020 17:25

De Magistris: "La Fiorentina deve cambiare mentalità. Cutrone? Non è una sorpresa. Vlahovic è acerbo"

18 gennaio 2020 19:33

De Magistris si lamenta anche della Fiorentina: "Nessuno della società viola al funerale di mia moglie, nemmeno un ragazzo in rappresentanza"

04 gennaio 2020 16:03

De Magistris contro il comune di Firenze: "Sono arrabbiato con il sindaco. Renderò il Fiorino d'Oro"

03 gennaio 2020 10:50

Grave lutto per Gianni De Magistris: Si è spenta sua moglie Marcella

01 gennaio 2020 07:36

De Magistris: "Le parole di Montella sono state deprimenti. La squadra deve aspirare a di più"

28 novembre 2019 08:24

De Magistris: "La multa di 2000 euro inflitta dal giudice sportivo è sicuramente eccessiva"

23 ottobre 2019 21:02

De Magistris: "Vlahovic? Credo sia una prima scelta, mi sembra che Montella abbia fiducia in lui"

01 ottobre 2019 22:38

De Magistris: "Se Chiesa preferisce andare altrove, non lo biasimo. Ha altri obiettivi rispetto ai viola"

24 luglio 2019 14:32

Sindaco Napoli choc su Facebook: "Furti di Stato o di calcio. Palazzi dei poteri corrotti"

30 aprile 2018 12:09

Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle...

22 dicembre 2017 09:10

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