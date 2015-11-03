Notizie De Magistris Fiorentina

De Magistris attacca: "Non sono stato invitato al Viola Park. A me di loro non interessa più nulla"
13 ottobre 2023 15:31
De Magistris lancia la bomba: "Mi hanno detto che Castrovilli non vuole rinnovare il contratto"
24 giugno 2023 00:15
De Magistris: "Jovic e Terzic devono essere messi fuori. Hanno mancato di rispetto anche ai compagni di squadra"
12 maggio 2023 14:09
De Magistris incorona la Fiorentina: "È la favorita alla vittoria finale della Conference League"
14 aprile 2023 17:30
De Magistris: "Cabral e Jovic meglio di Vlahovic? Dirlo vuol dire essere offensivo con me stesso"
03 marzo 2023 18:02
"Barone ha detto che andare in Champions fa aumentare i ricavi? Ha scoperto l'acqua calda"
18 novembre 2022 14:23
De Magistris su Nico: "Per 30 milioni lo vendo e lo porto io con la carrozza. Mi ero pure dimenticato di lui"
08 novembre 2022 19:07
De Magistris critica Italiano: ''Il cambio Jovic per Cabral lo avrebbe fatto anche mia nonna''
16 settembre 2022 15:48
De Magistris: "500 tifosi viola in stazione, riserverei questo entusiasmo a quando vinciamo qualcosa"
14 aprile 2022 14:30
De Magistris: ''Cabral? Per adesso non mi ha fatto impazzire, ancora poco fluido nei movimenti''
04 aprile 2022 16:08
De Magistris: "Nuovo stadio? Sembra una fermata dell'autobus. Spero nello stadio di proprietà a Campi"
08 marzo 2022 21:40
De Magistris: "Stadio? Prima di farmi dettare legge sul Franchi porterei la Fiorentina a Scandicci"
25 febbraio 2022 13:32
De Magistris: "La Fiorentina ascolti i tifosi e investa i soldi di Vlahovic in estate per fare uno squadrone"
28 gennaio 2022 14:02
De Magistris: "Chiesa? Venduto male dalla Fiorentina e a condizioni non vantaggiose"
21 gennaio 2022 19:56
"Ho paura che quella contro il Genoa diventi come quando perdemmo contro il Pescara in casa"
17 gennaio 2022 16:34
"Vlahovic fa il furbo: vuole dimostrare amore ma non rinnova. Sbagliato dare false speranze"
04 gennaio 2022 21:10
De Magistris: "Addio Antognoni? Avrei preteso di comandare di più. Non ha sbagliato un acquisto"
17 luglio 2021 09:11
De Magistris: "Gattuso, vieni a Firenze. Ricordo quando i napoletani venivano con l'Ape. Julinho..."
16 maggio 2021 09:49
De Magistris: "Kokorin mi sembra il Balotelli russo, spero dia il suo contributo a questa Fiorentina"
29 gennaio 2021 19:29
De Magistris: "Fiorentina carente in attacco ma centrocampo importante. A Milano possiamo vincere"
28 novembre 2020 18:34
De Magistris: "Ribery lo farei giocare sempre. Voglio un cambio di passo da Chiesa"
17 giugno 2020 23:47
De Magistris: "Stadio? Temo che Commisso si stufi, non vorrei che finisse come con i Della Valle"
11 giugno 2020 18:08
De Magistris: "Il rischio infortuni sarà altissimo. Il preparatore sarà più importante dell'allenatore"
22 aprile 2020 18:17
De Magistris: "Firenze non è più quella che conoscevo e di cui andavo orgoglioso. Su Rialti..."
06 aprile 2020 16:19
De Magistris: "Decisione da dementi annullare la gara oggi. Al posto di Commisso..."
29 febbraio 2020 19:25
De Magistris: "Nuovo stadio? Mi dispiacerebbe se venisse fatto fuori Firenze. Franchi? Come si può considerare..."
21 febbraio 2020 21:17
L'aveva detto e l'ha fatto: De Magistris riconsegna il Fiorino d'oro al comune di Firenze
10 febbraio 2020 17:25
De Magistris: "La Fiorentina deve cambiare mentalità. Cutrone? Non è una sorpresa. Vlahovic è acerbo"
18 gennaio 2020 19:33
De Magistris si lamenta anche della Fiorentina: "Nessuno della società viola al funerale di mia moglie, nemmeno un ragazzo in rappresentanza"
04 gennaio 2020 16:03
De Magistris contro il comune di Firenze: "Sono arrabbiato con il sindaco. Renderò il Fiorino d'Oro"
03 gennaio 2020 10:50
Grave lutto per Gianni De Magistris: Si è spenta sua moglie Marcella
01 gennaio 2020 07:36
De Magistris: "Le parole di Montella sono state deprimenti. La squadra deve aspirare a di più"
28 novembre 2019 08:24
De Magistris: "La multa di 2000 euro inflitta dal giudice sportivo è sicuramente eccessiva"
23 ottobre 2019 21:02
De Magistris: "Vlahovic? Credo sia una prima scelta, mi sembra che Montella abbia fiducia in lui"
01 ottobre 2019 22:38
De Magistris: "Se Chiesa preferisce andare altrove, non lo biasimo. Ha altri obiettivi rispetto ai viola"
24 luglio 2019 14:32
Sindaco Napoli choc su Facebook: "Furti di Stato o di calcio. Palazzi dei poteri corrotti"
30 aprile 2018 12:09
Stadio: De Magistris, Roggi e De Sinopoli, tutte le reazioni alle parole dei Della Valle...
22 dicembre 2017 09:10
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