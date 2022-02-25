De Magistris: "Stadio? Prima di farmi dettare legge sul Franchi porterei la Fiorentina a Scandicci"

De Magistris ha criticato l'atteggiamento del comune sullo stadio e detto che a Firenze servono opere maggiormente importanti

Ai microfoni del Pentasport ha parlato il famoso sportivo fiorentino Gianni De Magistris. Queste le sue parole:

"Io piuttosto prima di farmi dettare legge su come rifare lo stadio Artemio Franchi, andrei a giocare a Scandicci. Ristrutturazione Franchi? Credo che a Firenze avremmo bisogno di opere più importanti, come l'ampliamento dell'aeroporto. Abbiamo visto ieri che confusione c'era a giro per l'incidente in autostrada. Abbiamo bisogno di altre infrastrutture".

LA RUSSIA PROTESTA PER LO SPOSTAMENTO DELLA FINALE DI CHAMPIONS

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