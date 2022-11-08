De Magistris su Nico: "Per 30 milioni lo vendo e lo porto io con la carrozza. Mi ero pure dimenticato di lui"

Ikonè? Questo ragazzo con tanta sofferenza e piano piano il suo lo sta incominciando a dare. Si impegna e ha preso tante critiche in questi mesi.

Gianni De Magistris ha parlato a Radio Bruno di Fiorentina, soffermandosi principalmente sulla situazione legata all'attaccante Nico Gonzalez. Queste le sue parole:

"Sorteggio? Che Fiorentina sarà a febbraio? Ci saranno delle partite ed il mercato di gennaio prima. Sicuramente è tutto guadagnato dal punto di vista della trasferta, ce n'erano di peggio. Il Braga è assolutamente alla portata della Fiorentina e io ci punterei forte su questa competizione.

Mercato? Abbiamo sostituito quattro giocatori, ma nessuno li ha sostituiti in meglio. Mandragora rimane un'eterna promessa, Vlahovic non è stato sostituito a dovere... L'acquisto più importante è stato Kouame: io terrei Cabral e cederei Jovic perchè l'atteggiamento del primo mi piace.

Nico? Per 30 milioni lo porto io con la carrozza. Il ragazzo è forte ma sembra essere cagionevole di salute da quando è arrivato a Firenze. Se deve essere l'acquisto più importante della Fiorentina non mi pare che stia rispettando le aspettative."

LE PAROLE DEL MISTER IN VISTA DI DOMANI

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