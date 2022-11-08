Italiano: "Adesso sfruttiamo tutte le occasioni. Vincere contro la Salernitana è troppo importante"

Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia della partita della Fiorentina contro la Salernitana, si gioca al Franchi alle 20.45

Niente conferenza stampa per Vincenzo Italiano che ha parlato ai media ufficiali della Fiorentina, queste le sue parole alla vigilia di Fiorentina-Salernitana:

"Il Braga sta facendo bene e gioca bene a calcio, viene dall'Europa League ed è ben piazzata nel proprio campionato, sarà l'ennesimo avversario di livello che affrontiamo. Si tratta di un avversario tosto che ci darà filo da torcere ma avremo tempo per prepararla bene dato che passeranno un pò di mesi

Siamo consapevoli che questo è un buon momento, stiamo sfruttando bene ogni occasione, siamo cresciuti sotto tanti punti di vista, iniziamo a far gol con regolarità, stiamo avendo anche più equilibrio e per questo stiamo subendo anche meno, le ultime due partite vanno affrontate con questa voglia e con questo spirito

La Salernitana conta come tutte le altre partite, sono 3 punti troppo importanti, dobbiamo vincere in casa mettendo l'attenzione messa nelle ultime partite, dobbiamo sfruttare sia il fattore campo che la scia positiva. In casa dobbiamo sempre cercare di far valere il nostro pubblico e il fattore campo come spesso abbiamo fatto. Mi auguro che queste vittorie abbiano riacceso quell'entusiasmo che un pò era scemato, mi aspetto una stadio gremito e caldo come sempre, insieme cercheremo la vittoria

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