Miglioramenti incredibili per Castrovilli, l'evoluzione clinica è straordinaria grazie alla sua forza mentale

Gaetano Castrovilli è stato vittima di un grave infortunio lo scorso aprile, le sue condizioni sono in netto miglioramento

Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di Castrovilli, dopo il terribile infortunio al ginocchio di aprile. Il ritorno a un lavoro parziale sul campo ha rassicurato tutti, soprattutto perché nell’ultima visita a Roma sono stati certificati gli incredibili miglioramenti alla mano del numero 10. L’evoluzione clinica è straordinaria, pari alla sua forza di volontà. Fondamentale al pari della parte medica.

LE PAROLE DI JOE BARONE

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