Miglioramenti incredibili per Castrovilli, l'evoluzione clinica è straordinaria grazie alla sua forza mentale
Gaetano Castrovilli è stato vittima di un grave infortunio lo scorso aprile, le sue condizioni sono in netto miglioramento
A cura di Redazione Labaroviola
08 novembre 2022 11:02
Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla di Castrovilli, dopo il terribile infortunio al ginocchio di aprile. Il ritorno a un lavoro parziale sul campo ha rassicurato tutti, soprattutto perché nell’ultima visita a Roma sono stati certificati gli incredibili miglioramenti alla mano del numero 10. L’evoluzione clinica è straordinaria, pari alla sua forza di volontà. Fondamentale al pari della parte medica.
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