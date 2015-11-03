Notizie Gazzetta Fiorentina

La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"
28 giugno 2025 09:53
Vocalelli alla Gazzetta: "Ambizione, gruppo e idee di gioco per sognare la finale di Conference"
01 maggio 2025 18:07
La Gazzetta dello Sport riporta: "Adli sa benissimo che sarà dura tornare ad essere un titolare della Fiorentina"
26 marzo 2025 13:28
Commisso fa pace con la Gazzetta dello Sport: "Ci siamo chiariti, ripartiamo da qui"
08 settembre 2024 13:17
Bonaventura è rinato. Gazzetta: “Rinnovo in stand-by se ne parlerà a fine stagione. Molto dipende dalle presenze”
28 febbraio 2024 09:33
Toni: "Vlahovic non va ceduto nemmeno per 100 milioni. Arriva a 20 gol in campionato"
23 gennaio 2024 12:21
La Fiorentina al quinto posto per giocatori lanciati in serie A, ci sono Chiesa, Vlahovic, Sottil, Gollini
19 novembre 2023 14:20
Gazzetta contro Mancini: "Baciato dalla fortuna, come quando gli fu permesso di allenare la Fiorentina"
14 agosto 2023 12:43
Gazzetta scrive: "Amrabat può restare alla Fiorentina se non ci sarà accordo con il Manchester"
31 luglio 2023 14:48
Cairo ha querelato Commisso: "Accusato di condurre una campagna mediatica contro la Fiorentina"
16 giugno 2023 08:49
Toni: "Occhio alla Fiorentina in Conference. E non lo dico solo per questione di cuore. Tris possibile"
22 aprile 2023 10:18
La Gazzetta avvisa l'Inter: "Può raggiungerti la Fiorentina in classifica, non hanno coppe ingombranti"
16 aprile 2023 10:20
Moviola Gazzetta: “Castrovilli giallo in differita… sarebbe stato espulso. Igor-Lautaro? Dubbi, la trattenuta c’è”
02 aprile 2023 10:24
Gazzetta: "Serie A, col Covid bruciati 2,8 miliardi: solo Fiorentina ed Atalanta in utile"
09 marzo 2023 10:15
Moviola Gazzetta: Di Bello vede un rigore che non esiste, il VAR lo salva
05 marzo 2023 09:15
Coscienza sporca, Juventus avvisa azionisti: "Possiamo retrocedere ed essere esclusi dalla Uefa"
07 dicembre 2022 12:59
La Gazzetta fa tremare la Juventus: "Rischia anche la retrocessione in serie B oppure penalizzazione"
29 novembre 2022 13:51
Moviola Gazzetta: “Ikone-Tomori, il francese allarga la gamba. Su Terracciano no fallo di Rebic”
14 novembre 2022 09:02
Miglioramenti incredibili per Castrovilli, l'evoluzione clinica è straordinaria grazie alla sua forza mentale
08 novembre 2022 11:02
Sacchi fuori dal mondo: "L'Inter contro la Fiorentina non ha rubato niente". Dimentica gli arbitri
23 ottobre 2022 14:46
Il retroscena, Lautaro Martinez all'Inter grazie a Batistuta: "Mi hanno chiamato, gli ho detto di prenderlo"
22 ottobre 2022 15:39
Nicola Berti ricorda: "Trapattoni fu costretto a sostituirmi contro la Fiorentina, un incubo a Firenze"
22 ottobre 2022 14:47
Lo voleva la Fiorentina, poi la lite con l'Empoli. Adesso su Parisi è piombata la Juventus, rapporti buoni
19 ottobre 2022 23:36
Gazzetta scrive: "Nico Gonzalez può lasciare la Fiorentina se in estate arriva una grande offerta"
17 ottobre 2022 15:07
La Gazzetta analizza i problemi della Fiorentina, dall'attacco agli infortuni fino a Jovic e le troppe gare
05 ottobre 2022 13:26
Seedorf: "Il sistema in Italia è razzista, poche spiegazioni perchè nessun allenatore è di colore"
25 settembre 2022 16:23
Massimo Mauro snobba la Fiorentina, Adani non ha dubbi: "Sarà la sorpresa e darà fastidio alle grandi"
13 agosto 2022 10:48
L'emozione di Commisso: "Voglio stare vicino alla squadra, ringrazio tutti ed aggiungo, aiutateci"
13 agosto 2022 10:34
Milenkovic rinnova fino al 2027, 3 milioni a stagione. Firma tra oggi e domani o si aspetta Commisso?
10 agosto 2022 11:49
Adani fa sognare i tifosi della Fiorentina: "Dodò è tra i terzini più bravi del mondo, pochi come lui"
07 agosto 2022 21:32
Gazzetta scrive: "Ingaggio di Jovic impensabile per la Fiorentina, tocca a Ramadani risolvere problema"
18 giugno 2022 08:27
Gazzetta: "Commisso ha promesso un anno fa a Milenkovic la cessione in caso di offerta di 15 milioni"
18 giugno 2022 08:12
Corvino sta con i procuratori: "Mercato deve restare libero, ognuno spende i soldi come vuole"
11 giugno 2022 12:09
Corvino racconta: "Scoperto Vlahovic grazie a Milenkovic, poi ho subito stretto le mani alle persone giuste"
11 giugno 2022 11:51
Il retroscena della Gazzetta, alla Fiorentina nessuno aveva comunicato a Callejon il mancato rinnovo
29 maggio 2022 16:42
Caos Milan, Maldini è una furia e se la prende con la proprietà: "Siete senza rispetto verso di noi"
29 maggio 2022 16:12
Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo
15 maggio 2022 12:56
Rosati si scrive la sua pagella post Roma: "Accademia della Crusca lo nomina motivatore ad honorem"
10 maggio 2022 15:08
Gazzetta scrive: "Ci sono speranze di vedere Odriozola contro la Roma, infortunio meno grave del previsto"
04 maggio 2022 10:42
Sacchi applaude la Fiorentina: "Una di quelle squadre che conosce il pressing, gli altri corrono indietro"
02 maggio 2022 19:49
Italiano al Napoli? Gazzetta smentisce: "De Laurentiis vuole Gasperini al posto di Spalletti"
26 aprile 2022 12:12
Con Vlahovic la Fiorentina aveva una media punti di 1,63 a partita, adesso di 1,88 punti a partita
16 aprile 2022 10:33
Gazzetta, Spalletti ha paura della Fiorentina, ha ricordato ai giocatori la sconfitta per 2-5 di Coppa
09 aprile 2022 12:43
Ora la Gazzetta attacca Vlahovic e scrive: "Solo 1 gol fatto nelle ultime 6 partite". Luna di miele finita
05 aprile 2022 23:49
Biraghi fa due assist ma La Gazzetta gli mette 6 in pagella e gli dà responsabilità sul gol subito
30 marzo 2022 10:10
L'Inter dimezza i prezzi per la partita contro la Fiorentina, San Siro è già quasi tutto esaurito
11 marzo 2022 19:57
L'incomprensibile voto della Gazzetta a Igor, dà 5,5: "Dura il giusto, concede occasione a Vlahovic"
03 marzo 2022 14:27
Negli ultimi 30 anni la Fiorentina ha incassato dalla Champions solo 56 milioni, la Roma 448 milioni
16 febbraio 2022 14:22
Gazzetta: "Mercato da 5. Commisso poteva programmare meglio sostituzione di Vlahovic"
01 febbraio 2022 09:48
Dall'America: "Quando si insulta Commisso si offendono tutti gli italiani che sono negli USA"
28 gennaio 2022 17:11
Gazzetta annuncia: "Accordo vicino con Juventus-Fiorentina per Vlahovic sulla base di 60 milioni"
24 gennaio 2022 23:33
Mourinho lo fa allenare da solo, Fazio fa causa alla Roma e viene a passare la domenica a Firenze
17 gennaio 2022 12:34
Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000
14 gennaio 2022 16:29
Gazzetta, Piatek è il vice Vlahovic che fa stare tranquilla la Fiorentina qualsiasi cosa accada a gennaio
06 gennaio 2022 11:01
Gazzetta non ha dubbi: "Il primo obiettivo della Fiorentina è trovare a chi vendere Kokorin"
05 gennaio 2022 13:01
Gazzetta, Beto è il nuovo nome della Fiorentina per sostituire Vlahovic. C'è anche il Milan
04 gennaio 2022 09:16
L'Italia del pallone si inchina a Vlahovic: "Non perdona, un mostro, è come Cristiano Ronaldo"
20 dicembre 2021 12:58
Gazzetta, l'Inter scarica Vecino: l'ex centrocampista della Fiorentina può andare al Genoa
20 dicembre 2021 11:59
Gazzetta dà ragione alla Fiorentina: "I due cartellini a Biraghi sono forzati. Arbitro perde la bussola"
20 dicembre 2021 10:57
Gazzetta, Juventus vuole prendere Scamacca per girarlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic
19 dicembre 2021 09:50
La Sampdoria il bancomat di Massimo Ferrero, ha prelevato 9 milioni dal club blucerchiato
14 dicembre 2021 20:30
Milioni occulti per Ramadani, sotto inchiesta l'acquisto di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus
14 dicembre 2021 12:32
"Vlahovic va preso subito" il titolo della Gazzetta non ha rispetto per la Fiorentina e i tifosi viola
12 dicembre 2021 12:28
La Gazzetta non ha dubbi: "Con Vlahovic nella Juventus contro il Genoa sarebbe finita 7-0"
06 dicembre 2021 15:04
Milenkovic non ha nessuna clausola di rescissione a 15 milioni. Milan avvisato, niente cessione
04 dicembre 2021 22:15
Ikonè alla Fiorentina, Pedullà contro Di Marzio: "Ha scoperto l'acqua calda, notizia della Gazzetta"
02 dicembre 2021 23:34
Moviola Gazzetta, manca giallo a Kjaer. Var non può intervenire sul mancato rigore su Saponara
21 novembre 2021 10:36
Gilardino: "La Fiorentina deve ritrovare una stabilità tecnica, Vlahovic sta dando tutto"
18 novembre 2021 09:49
Retroscena Gazzetta, Fiorentina a Londra per trattare Vlahovic col Tottenham, chiesti 70 milioni
01 novembre 2021 11:26
Gazzetta, duello tra Fiorentina, Milan e Juventus per Lucca. Il Pisa chiede 10 milioni per cederlo
10 ottobre 2021 15:42
Pedullà annuncia: "Berardi vuole la Fiorentina anche senza Vlahovic. Conquistato da Italiano"
06 ottobre 2021 20:17
Gazzetta scrive: "Marinelli da 5,5 graziati Martinez Quarta e Kokorin, hanno rischiato l'espulsione"
19 settembre 2021 09:21
Iachini: "Sensi è un grande giocatore, Inter non lo cedere. Gli infortuni solo sfortuna"
05 giugno 2021 18:59
Gazzetta, Juric vuole Kouamè al Torino, lo ha espressamente chiesto alla società granata
04 giugno 2021 12:08
Gazzetta, Vlahovic è incedibile, rinnovo fino al 2025 a 3 milioni e clausola da 80-100 milioni
17 maggio 2021 09:28
Gazzetta, Juric-Italiano è il duello per la panchina della Fiorentina: nessuno dei due è in scadenza
01 maggio 2021 09:36
Gazzetta, Lovato, Fiorentina su di lui, piace anche a Roma e Milan. I viola hanno un jolly da usare
01 maggio 2021 09:29
La Fiorentina ha scelto Gattuso ma lui prende tempo. Ora testa al Napoli per un posto in Champions
17 aprile 2021 08:24
Diritti tv, Dazn sempre avanti a Sky. Traguardo vicino: arriverà oggi la fumata bianca?
23 marzo 2021 10:09
Anche Mancini lascia Biraghi, niente nazionale per lui. Castrovilli si gioca il posto con Soriano
16 marzo 2021 12:52
Gazzetta, Vlahovic non firma il rinnovo: Milan e Roma pronte all'assalto ma la Fiorentina alza il muro
15 marzo 2021 09:22
Gazzetta, Vlahovic miglior 2000 in Serie A. Vuole restare a Firenze, a fine stagione arriverà il rinnovo
09 marzo 2021 09:28
Kappa dà alla Fiorentina 2,5 milioni all'anno fino al 2027. Al Napoli ne dà 8, alla Juventus Adidas 51 milioni
05 marzo 2021 11:26
Gazzetta, Castrovilli ora torna a ballare: domani c'è l'Udinese, all'andata due gol ed un assist
27 febbraio 2021 09:04
Gazzetta, Vlahovic offerta di rinnovo. Milenkovic-Pezzella via, Ribery-Caceres futuro in bilico
17 febbraio 2021 10:02
Gazzetta, Astori senza pace, domani ci sarà l'udienza programmata a Firenze
03 febbraio 2021 10:10
Gazzetta, Barreca-Fiorentina già ai saluti? Valutazioni in corso da parte del club gigliato
26 gennaio 2021 09:44
Moviola Gazzetta, giusto annullare il 3-0 della Fiorentina. Non c'è rigore su Ribery
24 gennaio 2021 10:11
Gazzetta, il Cagliari vuole Pulgar, la carta per il cileno può essere Pavoletti. La situazione
21 gennaio 2021 12:43
Gazzetta, Kokorin sarà la spalla di Vlahovic: 5 milioni allo Spartak, ingaggio da 2 milioni più bonus
21 gennaio 2021 10:06
Calamai: "Franck Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno"
20 gennaio 2021 17:14
Gazzetta, Demme nel mirino della Fiorentina: può lasciare il Napoli già a gennaio
14 gennaio 2021 13:05
Gazzetta, Commisso si dividerà tra Coppa, stadio, mercato e rinnovo di Vlahovic
13 gennaio 2021 10:15
Gazzetta, Fiorentina, probabile formazione: confermato il 3-5-2. Torna Biraghi dal 1'
05 gennaio 2021 09:15
Gazzetta scrive: "Il Bologna fa più della Fiorentina. Dragowski mura il derby"
04 gennaio 2021 10:18
Gazzetta, Duncan, sondaggio del Genoa per il centrocampista: cerca un club per rilanciarsi
02 gennaio 2021 09:21
Gazzetta, El Shaarawy, Fiorentina pronta ad inserirsi. Caicedo non è la prima scelta per i viola
02 gennaio 2021 09:13
Gazzetta, Vlahovic, il procuratore prende tempo sul rinnovo: spetterà a Commisso convincerlo
02 gennaio 2021 09:05
Gazzetta, Milenkovic non rinnova, a giugno se ne andrà: la Fiorentina chiede 30-35 milioni
02 gennaio 2021 08:59
Gazzetta, probabile formazione Fiorentina: confermato il 3-5-2. Sulle fasce Venuti-Barreca
02 gennaio 2021 08:53
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