Labaro Viola

Notizie Gazzetta Fiorentina

La Gazzetta: "Fiorentina occhi a centrocampo: Bernabè costa, Rios il sogno. Frendrup obbiettivo vero"

28 giugno 2025 09:53

Vocalelli alla Gazzetta: "Ambizione, gruppo e idee di gioco per sognare la finale di Conference"

01 maggio 2025 18:07

La Gazzetta dello Sport riporta: "Adli sa benissimo che sarà dura tornare ad essere un titolare della Fiorentina"

26 marzo 2025 13:28

Commisso fa pace con la Gazzetta dello Sport: "Ci siamo chiariti, ripartiamo da qui"

08 settembre 2024 13:17

Bonaventura è rinato. Gazzetta: “Rinnovo in stand-by se ne parlerà a fine stagione. Molto dipende dalle presenze”

28 febbraio 2024 09:33

Toni: "Vlahovic non va ceduto nemmeno per 100 milioni. Arriva a 20 gol in campionato"

23 gennaio 2024 12:21

La Fiorentina al quinto posto per giocatori lanciati in serie A, ci sono Chiesa, Vlahovic, Sottil, Gollini

19 novembre 2023 14:20

Gazzetta contro Mancini: "Baciato dalla fortuna, come quando gli fu permesso di allenare la Fiorentina"

14 agosto 2023 12:43

Gazzetta scrive: "Amrabat può restare alla Fiorentina se non ci sarà accordo con il Manchester"

31 luglio 2023 14:48

Cairo ha querelato Commisso: "Accusato di condurre una campagna mediatica contro la Fiorentina"

16 giugno 2023 08:49

Toni: "Occhio alla Fiorentina in Conference. E non lo dico solo per questione di cuore. Tris possibile"

22 aprile 2023 10:18

La Gazzetta avvisa l'Inter: "Può raggiungerti la Fiorentina in classifica, non hanno coppe ingombranti"

16 aprile 2023 10:20

Moviola Gazzetta: “Castrovilli giallo in differita… sarebbe stato espulso. Igor-Lautaro? Dubbi, la trattenuta c’è”

02 aprile 2023 10:24

Gazzetta: "Serie A, col Covid bruciati 2,8 miliardi: solo Fiorentina ed Atalanta in utile"

09 marzo 2023 10:15

Moviola Gazzetta: Di Bello vede un rigore che non esiste, il VAR lo salva

05 marzo 2023 09:15

Coscienza sporca, Juventus avvisa azionisti: "Possiamo retrocedere ed essere esclusi dalla Uefa"

07 dicembre 2022 12:59

La Gazzetta fa tremare la Juventus: "Rischia anche la retrocessione in serie B oppure penalizzazione"

29 novembre 2022 13:51

Moviola Gazzetta: “Ikone-Tomori, il francese allarga la gamba. Su Terracciano no fallo di Rebic”

14 novembre 2022 09:02

Miglioramenti incredibili per Castrovilli, l'evoluzione clinica è straordinaria grazie alla sua forza mentale

08 novembre 2022 11:02

Sacchi fuori dal mondo: "L'Inter contro la Fiorentina non ha rubato niente". Dimentica gli arbitri

23 ottobre 2022 14:46

Il retroscena, Lautaro Martinez all'Inter grazie a Batistuta: "Mi hanno chiamato, gli ho detto di prenderlo"

22 ottobre 2022 15:39

Nicola Berti ricorda: "Trapattoni fu costretto a sostituirmi contro la Fiorentina, un incubo a Firenze"

22 ottobre 2022 14:47

Lo voleva la Fiorentina, poi la lite con l'Empoli. Adesso su Parisi è piombata la Juventus, rapporti buoni

19 ottobre 2022 23:36

Gazzetta scrive: "Nico Gonzalez può lasciare la Fiorentina se in estate arriva una grande offerta"

17 ottobre 2022 15:07

La Gazzetta analizza i problemi della Fiorentina, dall'attacco agli infortuni fino a Jovic e le troppe gare

05 ottobre 2022 13:26

Seedorf: "Il sistema in Italia è razzista, poche spiegazioni perchè nessun allenatore è di colore"

25 settembre 2022 16:23

Massimo Mauro snobba la Fiorentina, Adani non ha dubbi: "Sarà la sorpresa e darà fastidio alle grandi"

13 agosto 2022 10:48

L'emozione di Commisso: "Voglio stare vicino alla squadra, ringrazio tutti ed aggiungo, aiutateci"

13 agosto 2022 10:34

Milenkovic rinnova fino al 2027, 3 milioni a stagione. Firma tra oggi e domani o si aspetta Commisso?

10 agosto 2022 11:49

Adani fa sognare i tifosi della Fiorentina: "Dodò è tra i terzini più bravi del mondo, pochi come lui"

07 agosto 2022 21:32

Gazzetta scrive: "Ingaggio di Jovic impensabile per la Fiorentina, tocca a Ramadani risolvere problema"

18 giugno 2022 08:27

Gazzetta: "Commisso ha promesso un anno fa a Milenkovic la cessione in caso di offerta di 15 milioni"

18 giugno 2022 08:12

Corvino sta con i procuratori: "Mercato deve restare libero, ognuno spende i soldi come vuole"

11 giugno 2022 12:09

Corvino racconta: "Scoperto Vlahovic grazie a Milenkovic, poi ho subito stretto le mani alle persone giuste"

11 giugno 2022 11:51

Il retroscena della Gazzetta, alla Fiorentina nessuno aveva comunicato a Callejon il mancato rinnovo

29 maggio 2022 16:42

Caos Milan, Maldini è una furia e se la prende con la proprietà: "Siete senza rispetto verso di noi"

29 maggio 2022 16:12

Ederson, Luis Alberto e Asllani. Gli occhi della Fiorentina sui possibili acquisti a centrocampo

15 maggio 2022 12:56

Rosati si scrive la sua pagella post Roma: "Accademia della Crusca lo nomina motivatore ad honorem"

10 maggio 2022 15:08

Gazzetta scrive: "Ci sono speranze di vedere Odriozola contro la Roma, infortunio meno grave del previsto"

04 maggio 2022 10:42

Sacchi applaude la Fiorentina: "Una di quelle squadre che conosce il pressing, gli altri corrono indietro"

02 maggio 2022 19:49

Italiano al Napoli? Gazzetta smentisce: "De Laurentiis vuole Gasperini al posto di Spalletti"

26 aprile 2022 12:12

Con Vlahovic la Fiorentina aveva una media punti di 1,63 a partita, adesso di 1,88 punti a partita

16 aprile 2022 10:33

Gazzetta, Spalletti ha paura della Fiorentina, ha ricordato ai giocatori la sconfitta per 2-5 di Coppa

09 aprile 2022 12:43

Ora la Gazzetta attacca Vlahovic e scrive: "Solo 1 gol fatto nelle ultime 6 partite". Luna di miele finita

05 aprile 2022 23:49

Biraghi fa due assist ma La Gazzetta gli mette 6 in pagella e gli dà responsabilità sul gol subito

30 marzo 2022 10:10

L'Inter dimezza i prezzi per la partita contro la Fiorentina, San Siro è già quasi tutto esaurito

11 marzo 2022 19:57

L'incomprensibile voto della Gazzetta a Igor, dà 5,5: "Dura il giusto, concede occasione a Vlahovic"

03 marzo 2022 14:27

Negli ultimi 30 anni la Fiorentina ha incassato dalla Champions solo 56 milioni, la Roma 448 milioni

16 febbraio 2022 14:22

Gazzetta: "Mercato da 5. Commisso poteva programmare meglio sostituzione di Vlahovic"

01 febbraio 2022 09:48

Dall'America: "Quando si insulta Commisso si offendono tutti gli italiani che sono negli USA"

28 gennaio 2022 17:11

Gazzetta annuncia: "Accordo vicino con Juventus-Fiorentina per Vlahovic sulla base di 60 milioni"

24 gennaio 2022 23:33

Mourinho lo fa allenare da solo, Fazio fa causa alla Roma e viene a passare la domenica a Firenze

17 gennaio 2022 12:34

Dopo Frey e Lafont la Fiorentina cerca un altro portiere francese, è Fofana del Le Havre, classe 2000

14 gennaio 2022 16:29

Gazzetta, Piatek è il vice Vlahovic che fa stare tranquilla la Fiorentina qualsiasi cosa accada a gennaio

06 gennaio 2022 11:01

Gazzetta non ha dubbi: "Il primo obiettivo della Fiorentina è trovare a chi vendere Kokorin"

05 gennaio 2022 13:01

Gazzetta, Beto è il nuovo nome della Fiorentina per sostituire Vlahovic. C'è anche il Milan

04 gennaio 2022 09:16

L'Italia del pallone si inchina a Vlahovic: "Non perdona, un mostro, è come Cristiano Ronaldo"

20 dicembre 2021 12:58

Gazzetta, l'Inter scarica Vecino: l'ex centrocampista della Fiorentina può andare al Genoa

20 dicembre 2021 11:59

Gazzetta dà ragione alla Fiorentina: "I due cartellini a Biraghi sono forzati. Arbitro perde la bussola"

20 dicembre 2021 10:57

Gazzetta, Juventus vuole prendere Scamacca per girarlo alla Fiorentina in cambio di Vlahovic

19 dicembre 2021 09:50

La Sampdoria il bancomat di Massimo Ferrero, ha prelevato 9 milioni dal club blucerchiato

14 dicembre 2021 20:30

Milioni occulti per Ramadani, sotto inchiesta l'acquisto di Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus

14 dicembre 2021 12:32

"Vlahovic va preso subito" il titolo della Gazzetta non ha rispetto per la Fiorentina e i tifosi viola

12 dicembre 2021 12:28

La Gazzetta non ha dubbi: "Con Vlahovic nella Juventus contro il Genoa sarebbe finita 7-0"

06 dicembre 2021 15:04

Milenkovic non ha nessuna clausola di rescissione a 15 milioni. Milan avvisato, niente cessione

04 dicembre 2021 22:15

Ikonè alla Fiorentina, Pedullà contro Di Marzio: "Ha scoperto l'acqua calda, notizia della Gazzetta"

02 dicembre 2021 23:34

Moviola Gazzetta, manca giallo a Kjaer. Var non può intervenire sul mancato rigore su Saponara

21 novembre 2021 10:36

Gilardino: "La Fiorentina deve ritrovare una stabilità tecnica, Vlahovic sta dando tutto"

18 novembre 2021 09:49

Retroscena Gazzetta, Fiorentina a Londra per trattare Vlahovic col Tottenham, chiesti 70 milioni

01 novembre 2021 11:26

Gazzetta, duello tra Fiorentina, Milan e Juventus per Lucca. Il Pisa chiede 10 milioni per cederlo

10 ottobre 2021 15:42

Pedullà annuncia: "Berardi vuole la Fiorentina anche senza Vlahovic. Conquistato da Italiano"

06 ottobre 2021 20:17

Gazzetta scrive: "Marinelli da 5,5 graziati Martinez Quarta e Kokorin, hanno rischiato l'espulsione"

19 settembre 2021 09:21

Iachini: "Sensi è un grande giocatore, Inter non lo cedere. Gli infortuni solo sfortuna"

05 giugno 2021 18:59

Gazzetta, Juric vuole Kouamè al Torino, lo ha espressamente chiesto alla società granata

04 giugno 2021 12:08

Gazzetta, Vlahovic è incedibile, rinnovo fino al 2025 a 3 milioni e clausola da 80-100 milioni

17 maggio 2021 09:28

Gazzetta, Juric-Italiano è il duello per la panchina della Fiorentina: nessuno dei due è in scadenza

01 maggio 2021 09:36

Gazzetta, Lovato, Fiorentina su di lui, piace anche a Roma e Milan. I viola hanno un jolly da usare

01 maggio 2021 09:29

La Fiorentina ha scelto Gattuso ma lui prende tempo. Ora testa al Napoli per un posto in Champions

17 aprile 2021 08:24

Diritti tv, Dazn sempre avanti a Sky. Traguardo vicino: arriverà oggi la fumata bianca?

23 marzo 2021 10:09

Anche Mancini lascia Biraghi, niente nazionale per lui. Castrovilli si gioca il posto con Soriano

16 marzo 2021 12:52

Gazzetta, Vlahovic non firma il rinnovo: Milan e Roma pronte all'assalto ma la Fiorentina alza il muro

15 marzo 2021 09:22

Gazzetta, Vlahovic miglior 2000 in Serie A. Vuole restare a Firenze, a fine stagione arriverà il rinnovo

09 marzo 2021 09:28

Kappa dà alla Fiorentina 2,5 milioni all'anno fino al 2027. Al Napoli ne dà 8, alla Juventus Adidas 51 milioni

05 marzo 2021 11:26

Gazzetta, Castrovilli ora torna a ballare: domani c'è l'Udinese, all'andata due gol ed un assist

27 febbraio 2021 09:04

Gazzetta, Vlahovic offerta di rinnovo. Milenkovic-Pezzella via, Ribery-Caceres futuro in bilico

17 febbraio 2021 10:02

Gazzetta, Astori senza pace, domani ci sarà l'udienza programmata a Firenze

03 febbraio 2021 10:10

Gazzetta, Barreca-Fiorentina già ai saluti? Valutazioni in corso da parte del club gigliato

26 gennaio 2021 09:44

Moviola Gazzetta, giusto annullare il 3-0 della Fiorentina. Non c'è rigore su Ribery

24 gennaio 2021 10:11

Gazzetta, il Cagliari vuole Pulgar, la carta per il cileno può essere Pavoletti. La situazione

21 gennaio 2021 12:43

Gazzetta, Kokorin sarà la spalla di Vlahovic: 5 milioni allo Spartak, ingaggio da 2 milioni più bonus

21 gennaio 2021 10:06

Calamai: "Franck Ribery ha già salutato la Fiorentina a giugno"

20 gennaio 2021 17:14

Gazzetta, Demme nel mirino della Fiorentina: può lasciare il Napoli già a gennaio

14 gennaio 2021 13:05

Gazzetta, Commisso si dividerà tra Coppa, stadio, mercato e rinnovo di Vlahovic

13 gennaio 2021 10:15

Gazzetta, Fiorentina, probabile formazione: confermato il 3-5-2. Torna Biraghi dal 1'

05 gennaio 2021 09:15

Gazzetta scrive: "Il Bologna fa più della Fiorentina. Dragowski mura il derby"

04 gennaio 2021 10:18

Gazzetta, Duncan, sondaggio del Genoa per il centrocampista: cerca un club per rilanciarsi

02 gennaio 2021 09:21

Gazzetta, El Shaarawy, Fiorentina pronta ad inserirsi. Caicedo non è la prima scelta per i viola

02 gennaio 2021 09:13

Gazzetta, Vlahovic, il procuratore prende tempo sul rinnovo: spetterà a Commisso convincerlo

02 gennaio 2021 09:05

Gazzetta, Milenkovic non rinnova, a giugno se ne andrà: la Fiorentina chiede 30-35 milioni

02 gennaio 2021 08:59

Gazzetta, probabile formazione Fiorentina: confermato il 3-5-2. Sulle fasce Venuti-Barreca

02 gennaio 2021 08:53

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