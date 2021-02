Gazzetta, Vlahovic offerta di rinnovo. Milenkovic-Pezzella via, Ribery-Caceres futuro in bilico

C’è la questione contratti. La Fiorentina soffrirà prima della fine del campionato a Vlahovic l’allungamento per altre due stagioni a 1,5 milioni, raddoppiando, quasi, l’attuale stipendio. Il giocatore vuole restare in maglia viola. I suoi manager invece temporeggiano. La sensazione però è che alla fine un accordo verrà trovato. Almeno per l’allungamento di dodici mesi. Potrebbe anche essere inserita nel nuovo accordo una clausola rescissoria. Se ne andrà invece l’altro serbo, Nikola Milenkovic. Il difensore andrà a giocare in Premier. Se lo contendono due squadre di Manchester. La Fiorentina incasserà dal cartellino del centrale una cifra intorno ai 35 milioni. E sul piede di partenza c’è anche capitan Pezzella che considera chiuso il suo ciclo in maglia viola. L’anno scorso lo corteggiavano Milan e Roma. Ora potrebbe essere più credibile la pista che porta ai giallorossi. La valutazione si aggira intorno ai quindici milioni. Ma nella Roma ci potrebbero essere anche delle interessanti contropartite.

Infine c’è il capitolo Ribery. Il campione francese non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro. A Commisso ha spiegato che parlerà con la Fiorentina a fine stagione o al massimo a salvezza raggiunta. La Fiorentina potrebbe anche fare una nuova offerta al francese mettendo però sul piatto una cifra ben diversa dagli attuali quattro milioni. Stesso discorso per Caceres, anche l’uruguaiano potrebbe restare ancora un altro anno ma con un ingaggio molto più basso. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

