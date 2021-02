Nazione, Castrovilli, chiamata urgente per chi indossa la maglia numero 10

Gaetano Castrovilli sta attraversando un periodo di flessione. Il numero 10 viola non colleziona bonus al fantacalcio da almeno 17 partite. Prandelli ha bisogno del suo aiuto, ma sembra che al suo secondo anno in Serie A Gaetano sia stato studiato bene dai suoi avversari. Ovviamente una Fiorentina in difficoltà non l’ha aiutato ma da chi ha un numero 10 sulle spalle ci si aspetta una reazione. Lo scrive La Nazione oggi in edicola.

