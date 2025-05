Vocalelli alla Gazzetta: “Ambizione, gruppo e idee di gioco per sognare la finale di Conference”

Parola d’ordine: “Ambizione“. Palladino presenta così la gara mentre ci si avvicina all’inizio della prima tranche di questa affascinante semifinale di Conference League. Betis-Fiorentina si giocherà effettivamente all’insegna dell’ambizione, perchè proprio come il Betis Siviglia, i viola rimangono in corsa su due binari: la Conference e il sogno di lottare fino in fondo in campionato. La qualificazione alla Champions resta difficile, ma non impossibile, come sottolinea anche Alessandro Vocalelli su La Gazzetta dello Sport.

La notizia più rassicurante arriva dalla Spagna: Moise Kean è pronto. Non è ancora certo se partirà titolare o entrerà a gara in corso, ma il suo contributo sarà fondamentale. È anche grazie a lui che la Fiorentina si conferma come un gruppo solido, dove ognuno sa svolgere al meglio il proprio ruolo.I meriti vanno però distribuiti: ai dirigenti, capaci di mettere le persone giuste al posto giusto, e ai giocatori, molti dei quali erano in cerca di una seconda occasione nella loro carriera. In panchina, un giovane allenatore che, nonostante momenti difficili e alcune incomprensioni, ha saputo tenere il timone con idee di gioco innovative e carattere crescente. È vero, l’esperienza non può ancora essere quella del suo collega Pellegrini, un tecnico che vanta un curriculum di altissimo livello, ma forse sarà proprio questo a rendere la gara imprevedibile.

Il Betis non è invincibile, anche se tra le sue fila c’è un fuoriclasse come Isco, tornato alla corte di Pellegrini dopo essere stato lanciato proprio da lui al Malaga quindici anni fa. Oggi Isco è l’estensione del mister in campo, con una carriera impreziosita da cinque Champions League. Ma il calcio è fatto anche di nuovi cicli, di nuove storie, e questa Fiorentina ha tutte le carte in regola per dire la sua. Servirà però la miglior versione dei viola: determinata, concentrata, ambiziosa, come l’ha descritta Palladino. Perché a questi livelli, la testa conta quanto i piedi. Tra i due impegni europei, ci sarà anche la sfida contro la Roma in campionato: sarà una settimana decisiva per la Fiorentina in questo finale di stagione. E se dovessero riuscire ad arrivare in finale per la terza volta consecutiva, potrebbero trovare ad attenderli il Chelsea di Enzo Maresca.