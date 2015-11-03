Notizie Fiorentina Betis Fiorentina

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Polemiche dalla Spagna: "Al VAR di Fiorentina-Betis c'è Van Boekel, arbitro che ha favorito le italiane"

06 maggio 2025 17:10

Sabatini: "Con il Betis mi aspetto una Fiorentina consapevole. Kean ora è un giocatore maturo"

06 maggio 2025 16:41

Bucchioni: "A Roma gioco collettivo e compattezza. Comuzzo fuori ruolo, è un marcatore"

05 maggio 2025 22:05

Betis, Lo Celso dopo il gol: "Ora ci riposiamo per la Fiorentina, sfida che ha il peso di una finale"

05 maggio 2025 17:08

Dodo lavora in gruppo in vista del Betis, il messaggio su Instagram: “Siamo tornati”

05 maggio 2025 16:46

Joaquin allo stadio Franchi: parlerà ai media presenti in zona mista prima di Fiorentina-Betis

05 maggio 2025 16:26

Per Ambrosini non è finita: "La Fiorentina ha limitato i danni in uno stadio difficile, è ancora in partita"

02 maggio 2025 17:05

Vocalelli alla Gazzetta: "Ambizione, gruppo e idee di gioco per sognare la finale di Conference"

01 maggio 2025 18:07

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