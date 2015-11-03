Notizie Fiorentina Betis Fiorentina

Polemiche dalla Spagna: "Al VAR di Fiorentina-Betis c'è Van Boekel, arbitro che ha favorito le italiane"
06 maggio 2025 17:10
Sabatini: "Con il Betis mi aspetto una Fiorentina consapevole. Kean ora è un giocatore maturo"
06 maggio 2025 16:41
Bucchioni: "A Roma gioco collettivo e compattezza. Comuzzo fuori ruolo, è un marcatore"
05 maggio 2025 22:05
Betis, Lo Celso dopo il gol: "Ora ci riposiamo per la Fiorentina, sfida che ha il peso di una finale"
05 maggio 2025 17:08
Dodo lavora in gruppo in vista del Betis, il messaggio su Instagram: “Siamo tornati”
05 maggio 2025 16:46
Joaquin allo stadio Franchi: parlerà ai media presenti in zona mista prima di Fiorentina-Betis
05 maggio 2025 16:26
Per Ambrosini non è finita: "La Fiorentina ha limitato i danni in uno stadio difficile, è ancora in partita"
02 maggio 2025 17:05
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