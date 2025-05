Polemiche dalla Spagna: “Al VAR di Fiorentina-Betis c’è Van Boekel, arbitro che ha favorito le italiane”

A pochi giorni dal match di ritorno tra Fiorentina e Betis, valido per il pass alla finale di Conference League, non mancano le polemiche da parte dei media spagnoli. Non è piaciuta, infatti, un particolare presente nella squadra arbitrale designata alla gestione della gara europea: si tratterebbe di Pol Van Boekel, accusato di aver favorito l’Inter contro il Barcellona nel 2022, con un mancato intervento sulla mano di Dumfries. Il giornalista Mateo Sanchez ha poi sottolineato: “Van Boekel intervenne solo due giorni dopo su quello di Ruibal durante Roma-Real Betis“.

A dirigere Fiorentina-Betis sarà lo svedese Glenn Nyberg, affiancato dagli assistenti connazionali Söderkvist e Beigi. Il quarto ufficiale sarà Al-Hakim, mentre al VAR ci sarà appunto l’olandese Pol Van Boekel, con Clay Ruperti AVAR.