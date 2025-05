Joaquin allo stadio Franchi: parlerà ai media presenti in zona mista prima di Fiorentina-Betis

Giovedì sera, Joaquin Sánchez Rodríguez sarà ospite a Firenze in occasione della gara tra Betis e Fiorentina, match valido per l’accesso alla finale di Conference League. Come annunciato dal club viola, il doppio ex della sfida incontrerà i giornalisti nella zona mista dello stadio Franchi. Durante l’incontro, Joaquin condividerà le sue impressioni sullo stato di forma del Betis in vista della partita e ripercorrerà i momenti salienti della sua esperienza vissuta con la maglia della Fiorentina, considerando anche il legame con la città.