Notizie Joaquin Fiorentina

Un giocatore del Betis è stato trovato a letto con la figlia di Joaquin ed è stato messo fuori rosa
08 aprile 2026 19:16
Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita
08 maggio 2025 14:30
Joaquin: "Firenze è nel mio cuore, qui anni splendidi. Avevamo campioni come Gomez, Salah, Rossi..."
07 maggio 2025 21:09
Joaquin allo stadio Franchi: parlerà ai media presenti in zona mista prima di Fiorentina-Betis
05 maggio 2025 16:26
Joaquin: "Per noi del Betis è una serata storica. Partita difficile, considerando anche il ritorno a Firenze"
01 maggio 2025 20:55
Montoya: "Quando ero al Barcellona mi contattò la Fiorentina, a Joaquin è piaciuta Firenze"
01 maggio 2025 11:22
Ilcic ricorda Joaquin: "È il miglior giocatore che abbia mai visto. Ci siamo divertiti alla Fiorentina"
09 dicembre 2024 14:30
L'ex viola Joaquin sogna di diventare in futuro il presidente del Betis Siviglia
06 settembre 2024 18:18
Joaquin ricorda Firenze: "Posto speciale nel mio cuore. I tifosi Viola mi chiamavano Gioacchino"
15 dicembre 2023 18:15
Joaquin si ritirerà al termine della stagione a 41 anni: l'annuncio commosso dell'ex Fiorentina
19 aprile 2023 18:57
Joaquin da record: altre 10 apparizioni e sarà il calciatore con più presenze della Liga spagnola
28 marzo 2023 19:19
Trevisani ricorda: "Al gol di Joaquin con la Juve ho sentito un boato mai udito prima. Paranormale"
25 marzo 2023 17:10
Ambrosini: "Joaquin è stata la persona più divertente che ho trovato nel mondo del calcio. Fantastico"
06 febbraio 2023 12:43
Joaquin diventa una star in tv, conduce un programma con il 30% di share e da milioni di spettatori
12 novembre 2022 13:32
Eterno Joaquin, l'ex viola a 40 anni con un assist porta il Betis alla storica finale di Coppa del Re
04 marzo 2022 12:57
Joaquin show in Spagna, balla la break dance nello spogliatoio del Betis Siviglia e pubblica il video
15 febbraio 2022 16:26
Ma quanto è bello vedere Gasperini così? E ora salite tutti sul carro
10 febbraio 2022 21:49
Joaquin si ritira, e condurrà un programma TV. La Fiorentina lo omaggia sui social
18 novembre 2021 14:13
Joaquin: "Gioco meno del portiere di riserva di Holly e Benji. Via dalla Fiorentina dopo Montella"
31 agosto 2021 19:25
La Fiorentina in semifinale di Europa League. Che fine hanno fatto quei campioni viola?
05 maggio 2021 14:52
Tello: "Con Joaquin parlo spesso della Fiorentina. Ho molti amici lì"
07 aprile 2021 17:58
Joaquin: "Se il Betis non mi avesse chiamato, avrei rinnovato altri due anni con la Fiorentina"
15 maggio 2020 10:19
Pasqual: "Il primo anno in viola il gruppo fece la differenza. Volevo finire la carriera a Firenze ma..."
31 marzo 2020 19:26
Joaquin: "Intrattengo le persone sui social facendo il giullare. È comprensibile che non si voglia annullare il campionato"
23 marzo 2020 20:24
Lazaar: "Ho sbagliato ad aver rifiutato la Fiorentina. Amrabat? Un super acquisto. Joaquin..."
23 marzo 2020 12:50
Joaquin fa il fenomeno a 38 anni: tripletta in venti minuti, entra nella storia del calcio spagnolo con un nuovo record
09 dicembre 2019 13:20
(VIDEO): gol pazzesco di Joaquin da calcio d’angolo contro il Valencia
09 febbraio 2019 10:52
"Alla Fiorentina la priorità erano le cessioni. Senza quelle di Savic e Joaquin avremmo vinto"
06 febbraio 2019 11:27
(VIDEO): Joaquin “mata” il Barça. Ecco il gol nel 3-4 al Camp Nou. Due assist di Tello
11 novembre 2018 18:20
Il Betis di Joaquin e Tello batte e umilia il Milan a San Siro in Europa League. È 1-2
25 ottobre 2018 20:51
(VIDEO) Cinque anni fa il 4-2 storico. Riviviamo le emozioni di quel fantastico giorno
19 ottobre 2018 23:43
Pres. Betis: "Che gioia il goal di Joaquin nel derby, lui è la storia del club vogliamo che resti qui"
04 settembre 2018 15:49
Joaquin: "Astori un duro colpo. Montella? Mi chiedeva di difendere, mai fatto in vita mia. A Firenze..."
13 marzo 2018 12:03
Joaquin batte Montella nel derby: "Ho pianto come un bambino, è stata una partita speciale"
07 gennaio 2018 20:38
Montella pronto per la prima a Siviglia: "Joaquin? Non mi ha ancora chiamato, siamo rivali adesso"
02 gennaio 2018 17:04
Joaquin contro Neto in Liga: "A fine partita chiederò la sua maglia. Abbiamo giocato insieme nella Fiorentina..."
13 ottobre 2017 12:21
Borja Valero: "Resto a Firenze, mi manca Joaquin. Sabato tifo Real, la Juventus è tifata a livello nazionale, a Torino tifano Toro"
31 maggio 2017 18:14
Piccini: "La Fiorentina ha un diritto di recompra fino a Giugno. A Joaquin manca Firenze..."
25 febbraio 2017 15:25
Joaquin: "Non mi sarebbe dispiaciuto continuare con la Fiorentina. All'inizio è stata dura ma poi..."
30 dicembre 2016 17:23
Joaquin dà il benservito a Montella: "Non vengo al Milan"
08 luglio 2016 17:47
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