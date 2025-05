Montoya: “Quando ero al Barcellona mi contattò la Fiorentina, a Joaquin è piaciuta Firenze”

Due avventure al Betis, prima nel 2016, e poi dal 2020 al 2023: dopo il Barcellona, quella biancoverde è stata sicuramente la squadra più importante nella carriera nel laterale spagnolo Martin Montoya. Nel giorno di Betis-Fiorentina, primo round della semifinale di Conference League TuttoMercatoWeb.com ha raggiunto in esclusiva proprio l’attuale calciatore dell’Aris Salonicco, che tra i tanti temi ha raccontato anche un retroscena sui viola.

Montoya, partiamo dalla sua attualità: come si sta in Grecia e in Super League a 34 anni?

“In Grecia si sta molto bene, c’è tanta qualità della vita qui. È un Paese mediterraneo, la mentalità della gente è molto simile a quella italiana e spagnola e nell’Aris Salonicco mi sto trovando bene”.

La Fiorentina ha chance di eliminare il Betis in Conference?

“Betis-Fiorentina sarà una partita molto bella da vedere: entrambe le squadre giocano molto bene a calcio e penso che ci saranno tanti gol, ma il Benito Villamarín sarà un fattore decisivo. Credo che, anche in questo caso, il Betis abbia più possibilità di andare in finale”.

A proposito, ci conferma che oltre alle maglie di Inter, Barcellona e Betis avrebbe potuto vestire anche quella della Fiorentina?

“Sì, quando ero al Barcellona mi contattarono per andare alla Fiorentina. Alla fine però non se ne fece di nulla”.

Ha avuto modo di parlarne col suo ex compagno di squadra Joaquin?

“Certo, Joaquin mi ha parlato qualche volta della Fiorentina. Mi ha detto che si è divertito molto a giocare tra le fila dei viola e che gli è piaciuta molto la città. E ovviamente ha imparato un po’ di italiano (ride, ndr)”. Lo scrive TMW