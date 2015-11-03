Notizie Betis Fiorentina

Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola
18 maggio 2026 22:27
Un giocatore del Betis è stato trovato a letto con la figlia di Joaquin ed è stato messo fuori rosa
08 aprile 2026 19:16
Amrabat entusiasta del Betis: "Futuro qui? Non posso promettere niente, non dipende da me ma perché no?"
26 novembre 2025 22:24
TMW rivela: “Interesse del Betis per Pablo Mari. Da capire se ci punterà da gennaio o alla fine della stagione”
11 novembre 2025 15:46
La Gazzetta dello Sport riporta: "L'Inter chiede 15 milioni per Asllani, troppi secondo la Fiorentina"
27 luglio 2025 11:28
Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"
11 luglio 2025 16:53
Di Marzio: “Si lavora per il rinnovo di Mandragora, Bernabé si allontana e Dodo è propenso a restare”
09 luglio 2025 18:07
Nazione: “Mandragora ha convinto Pioli che vuole tenerlo. Per la Fiorentina vale 12 milioni”
06 luglio 2025 08:16
Nazione: "Mandragora-Fiorentina incontro per il rinnovo la prossima settimana"
05 luglio 2025 08:16
Gazzetta dello Sport: "I viola rifiutano 4 milioni dal Betis per Mandragora. Non è escluso il rinnovo"
04 luglio 2025 11:49
Dalla Spagna riportano: "L'entourage di Mandragora ha incontrato il Betis, contatti positivi tra le parti"
01 luglio 2025 13:29
TuttoSport riporta: "La Fiorentina intende blindare Mandragora, si comincia a pensare al rinnovo"
30 giugno 2025 13:05
Dalla Spagna scrivono: "Mandragora nel mirino del Betis per rinforzare il centrocampo"
28 giugno 2025 23:17
Corriere Fiorentino: “Caccia ad un regista top. Piace molto Cardoso ma oggi sembra irraggiungibile”
21 giugno 2025 09:32
"Il Como dopo Baturina vicino a Ezzalzouli del Betis, ma c'è la concorrenza della Fiorentina"
14 giugno 2025 22:26
La finale di Conference tra Betis e Chelsea sarà trasmessa in chiaro su Tv8 domani alle 21:00
27 maggio 2025 11:39
Il Betis inciampa contro l'Osasuna, Isco spiega: "Settimana dura, a Firenze è stata una gara molto intensa"
12 maggio 2025 14:05
Cecchi: "Gudmundsson ha brillato a fasi alterne, ma è da confermare perché ha la tecnica per fare la differenza"
12 maggio 2025 13:35
Polverosi: "Adesso la tecnica e la tattica servono a poco, la Fiorentina deve dimostrare di avere davvero gli huevos"
11 maggio 2025 14:37
700 tifosi a Venezia nonostante l'orario e il giorno lavorativo, quasi sold-out per il Bologna.
11 maggio 2025 12:39
Baldini: "Palladino sta facendo esperienza sulla nostra pelle, ma vedendo chi è libero giusto confermarlo"
10 maggio 2025 19:19
Graziani: "Se la Fiorentina non andasse in Europa, non sarebbe una stagione fallimentare per questa squadra"
10 maggio 2025 18:42
Alla faccia della rivalità con la Fiorentina non sentita: i tifosi della Juve ringraziano il Betis. Lo striscione
10 maggio 2025 18:25
Ferrara: "Palladino non è riuscito a dare un gioco chiaro alla Fiorentina, si è vista la differenza con Pellegrini"
10 maggio 2025 18:21
Corriere Fiorentino: “Bagni danneggiati, lancio di sedili e furto. Giovedì Franchi teatro di violenti scontri. Attesi provvedimenti”
10 maggio 2025 09:23
De Gea: "Tristezza incredibile, difficile assorbire la frustrazione ma finiremo alla grande la stagione"
09 maggio 2025 23:08
Caos tra ultras della Fiorentina e del Betis: lancio di oggetti e petardi. Uno spagnolo a Careggi
09 maggio 2025 19:29
Valcareggi: "Fagioli era da togliere, è stato uno dei peggiori in campo e ha sbagliato tanti passaggi facili per lui"
09 maggio 2025 14:45
Bocci: "Palladino si affida solo ai singoli, il gioco della Fiorentina contro il Betis è stato inesistente"
09 maggio 2025 13:56
Bucchioni critica Palladino: "La Fiorentina non sapeva cosa fare, abbiamo buttato la palla in avanti senza idee"
09 maggio 2025 13:38
La trovata di Pellegrini ai supplementari: mette il terzino destro in attacco e proprio lui ispira il 2-2
09 maggio 2025 13:23
Isco: "Siamo stati sempre superiori alla Fiorentina, solo con i calci d'angolo ci hanno fatto soffrire"
09 maggio 2025 13:15
Polverosi duro: "Gud sta diventando un caso, Kean mai servito a dovere. Cambi di Pellegrini decisivi"
09 maggio 2025 12:02
Antony emozionato: "So cosa ho passato per 4 mesi, adesso sto vivendo un sogno. Sono felice"
09 maggio 2025 11:13
Sfuma la finale di Conference per la Fiorentina, finisce 2-2 dopo i tempi supplementari con il Betis
08 maggio 2025 23:45
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS SANTO PADRE, DE GEA SUPER, PONGRACIC SBAGLIA TANTO
08 maggio 2025 23:42
Verdù su Fiorentina-Betis: "I viola dovranno verticalizzare su Kean. I lavori al Franchi incidono sul clima"
08 maggio 2025 14:57
Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita
08 maggio 2025 14:30
Gosens chiama Müller: “In Toscana si sta bene, i tifosi lo accoglierebbe braccia aperte”
08 maggio 2025 14:11
"Betis, Betis, vaffa!": durante l’allenamento degli spagnoli fuori dal Franchi si levano cori ostili
07 maggio 2025 23:31
La questura spegne la coreografia, ma la Fiesole non si ferma: "Tutti al Franchi con le bandiere!"
07 maggio 2025 22:15
Graziani: "Il Franchi dimezzato penalizza la Fiorentina domani, avremmo riempito uno stadio da 60000 posti tranquillamente"
07 maggio 2025 22:06
Joaquin: "Firenze è nel mio cuore, qui anni splendidi. Avevamo campioni come Gomez, Salah, Rossi..."
07 maggio 2025 21:09
Antony: "Domani siamo pronti per fare la storia. Ho già vinto con lo United quindi so cosa vuol dire"
07 maggio 2025 18:55
Isco carica il Betis: "Il pareggio per noi non conta, andiamo a Firenze per vincere"
07 maggio 2025 16:00
Funaro in vista di Fiorentina-Betis: "In campo tutte le misure preventive, massima attenzione"
07 maggio 2025 15:00
Provvedimento della Prefettura: vietata la vendita di alcol e bottiglie in vetro per Fiorentina-Betis
07 maggio 2025 14:30
Fajardo (ds Betis): "Viviamo il momento più alto della nostra storia, a Firenze per regalare gioia ai nostri tifosi"
07 maggio 2025 13:47
Repubblica annuncia: "Domani sera Palladino si gioca il suo futuro a Firenze, tutto o niente contro il Betis"
07 maggio 2025 13:08
La carica del presidente del Betis, Haro: "Se giochiamo come all'andata passiamo. Attenzione a Kean"
07 maggio 2025 12:49
Miranda consiglia il Betis: "Non fidarti neanche un minuto della Fiorentina e gioca per vincere"
07 maggio 2025 12:12
Rifinitura Fiorentina verso il Betis: Cataldi non si allena ed è l'unico assente, Dodò è recuperato
07 maggio 2025 11:45
Corriere dello Sport svela: "Cataldi a fari spenti sta provando ad eliminare il fastidio muscolare"
07 maggio 2025 09:15
Esodo dei tifosi del Betis a Firenze? Attese 4-5 mila persone in piú senza biglietto, allerta massima
06 maggio 2025 15:45
Natan non si è allenato questa mattina col Betis: gestitone dei carichi. Ci sarà con la Fiorentina
06 maggio 2025 14:45
Repubblica titola: "Giovedì sera d'alta tensione a Firenze, Fiorentina-Betis è a rischio per l'ordine pubblico"
06 maggio 2025 14:03
Viviano: "Non mi sono spiegato la formazione di Roma, Palladino ha fatto troppo turnover domenica"
06 maggio 2025 13:28
Sarà Nyberg l'arbitro di Fiorentina-Betis, ha arbitrato gli Europei e ha 12 presenze in Champions
06 maggio 2025 11:55
Galli sulla sfida di Conference: "Il Betis non è più forte del Torino. Antony è un ectoplasma"
05 maggio 2025 23:32
Amor: "La Fiorentina dovrà superarsi per eliminare il Betis, non sarà semplice vincere al Franchi"
05 maggio 2025 14:21
Pellegrini: “Abbiamo fatto dei cambi in vista della Fiorentina, vogliamo vincere la coppa per i tifosi“
05 maggio 2025 11:10
Corriere dello Sport pessimista: "Cataldi assente oggi, dovrebbe saltare anche il ritorno di giovedì contro il Betis"
04 maggio 2025 14:20
Dodô torna a correre, il terzino si allena per accorciare i tempi di recupero: obbiettivo Betis
04 maggio 2025 11:59
Ferrara: "Gudmundsson deve essere più continuo, la Fiorentina ha bisogno di lui nel centro del gioco"
03 maggio 2025 19:08
Galli: "Palladino è da riconfermare per il prossimo anno. Con Roma e Betis ci giochiamo la stagione"
03 maggio 2025 16:43
Corriere dello Sport bacchetta Comuzzo: "Che figuraccia! Arranca e non riesce a trattenere Bakambu"
03 maggio 2025 09:24
Gazzetta non ha dubbi: "Conference? Tutto è ancora aperto. Palladino guarda con speranza al ritorno di giovedì"
03 maggio 2025 09:07
Bucciantini: "Fagioli è stato linciato di nuovo dalla stampa, ma è un grande uomo e tornerà ai suoi livelli"
02 maggio 2025 19:27
Bocci: "Beltran fa fatica a fare la punta, la mancanza di un vice Kean si fa sentire troppo"
02 maggio 2025 18:42
Vitale: "Palladino ha la squadra per la Champions e se arriva ottavo, va esonerato a fine stagione"
02 maggio 2025 18:18
Malusci: "Fagioli deve fare di più, ieri si è limitato al compitino ed è stato troppo timido"
02 maggio 2025 17:58
Valcareggi attacca: "Kean fuori per rispetto ai compagni è una putt*nata. Parisi sbaglia sul secondo gol"
02 maggio 2025 15:57
Viviano: "Mi aspettavo di più dal Betis. La Fiorentina è troppo forte per giocare cosi male"
02 maggio 2025 14:11
Antony sul gol: "Per me è strano segnare così di destro. Concentrati per il ritorno, loro hanno qualità"
02 maggio 2025 13:19
Ez Abde: "Sul gol mi sono spaventato. La Fiorentina ha avuto poche occasioni, fiducia per il ritorno"
02 maggio 2025 12:38
Il 2-0 del Betis non è stato annullato perché Bakambu anche se in fuorigioco era lontano da De Gea
02 maggio 2025 12:19
Isco: "Vittoria agrodolce, ma è una semifinale europea. A Firenze per vincere, fatto passo importante"
02 maggio 2025 09:41
De Gea suona la carica: "Fuorigioco di Bakambu sul gol di Antony. Al Franchi possiamo ribaltarla"
02 maggio 2025 00:28
Pellegrini: "Andiamo a Firenze per vincere, oggi abbiamo meritato. Il ritorno sarà equilibrato"
02 maggio 2025 00:03
Bucchioni: "Comuzzo non può guidare la difesa. Perché lasciare Pablo Mari fuori dalla lista UEFA?
02 maggio 2025 00:03
Cecchi: "Fiorentina bravissima a tenere il campo, Ranieri la tiene a galla per il ritorno"
01 maggio 2025 23:52
Palladino: "La squadra mi è piaciuta. De Gea non vede partire la palla sul secondo gol, me lo ha detto"
01 maggio 2025 23:39
Ranieri: "Mandragora mi ha detto di salire sul gol, ho chiuso gli occhi ed è andata bene. Bravo Robin"
01 maggio 2025 23:18
Il primo round è del Betis che vince 2-1. Il gol di Ranieri e la super parata di De Gea tengono in vita la Fiorentina
01 maggio 2025 23:01
PAGELLE FIORENTINA: GOSENS AL TOP, RANIERI GOL. MALE BELTRAN, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO
01 maggio 2025 22:59
Pellegrini: "Fiorentina pericolosa anche senza Kean. Nessuna favorita, passerà chi giocherà meglio"
01 maggio 2025 20:30
FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KEAN, GIOCA BELTRAN. PARISI ESTERNO DESTRO, FUORI FOLORUNSHO
01 maggio 2025 19:51
Nessun arresto e nessun ferito negli scontri alla vigilia di Betis-Fiorentina. Identificati 100 tifosi viola
01 maggio 2025 19:00
Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video
01 maggio 2025 14:21
Tifosi della Fiorentina bloccati in aeroporto per guasto all'aereo. Partenza rinviata e lunghi disagi
01 maggio 2025 12:24
Antony è tornato: il Manchester lo pagò 95 milioni di euro, al Betis è rinato con 5 goal e 4 assist
01 maggio 2025 11:56
Riera: "Il Franchi è vecchio e non si sente niente, i difensori della Fiorentina non sono nulla di che"
01 maggio 2025 11:41
Montoya: "Quando ero al Barcellona mi contattò la Fiorentina, a Joaquin è piaciuta Firenze"
01 maggio 2025 11:22
Lo Celso: "Fiorentina più avanti di noi, ha fatto due finali. Fui vicino al Sassuolo, poi a Napoli e Roma"
01 maggio 2025 09:47
Riera: "Betis favorito contro la Fiorentina in entrambe le gare. Il giocatore più importante? Gudmundsson"
01 maggio 2025 09:39
Gazzetta: “60mila spettatori per Betis-Fiorentina, i tifosi viola saranno 1200, i costi erano altissimi”
01 maggio 2025 09:28
(VIDEO) Fiorentina in partenza verso Siviglia. Ad attenderla la semifinale di Conference contro il Betis
30 aprile 2025 14:50
Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"
30 aprile 2025 14:11
Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"
30 aprile 2025 13:54
Isco: "Domani è una delle gare più importanti della mia carriera, vogliamo vincere la coppa"
30 aprile 2025 13:34
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