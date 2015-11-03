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Notizie Betis Fiorentina

Fiorentina-Betis, la Digos chiude il cerchio sugli scontri: identificati oltre 80 tifosi viola

18 maggio 2026 22:27

Un giocatore del Betis è stato trovato a letto con la figlia di Joaquin ed è stato messo fuori rosa

08 aprile 2026 19:16

Amrabat entusiasta del Betis: "Futuro qui? Non posso promettere niente, non dipende da me ma perché no?"

26 novembre 2025 22:24

TMW rivela: “Interesse del Betis per Pablo Mari. Da capire se ci punterà da gennaio o alla fine della stagione”

11 novembre 2025 15:46

La Gazzetta dello Sport riporta: "L'Inter chiede 15 milioni per Asllani, troppi secondo la Fiorentina"

27 luglio 2025 11:28

Sky rivela: "L'offerta del Betis per Ghilardi è di 9 milioni. La Fiorentina ha il 50% sulla rivendita"

11 luglio 2025 16:53

Di Marzio: “Si lavora per il rinnovo di Mandragora, Bernabé si allontana e Dodo è propenso a restare”

09 luglio 2025 18:07

Nazione: “Mandragora ha convinto Pioli che vuole tenerlo. Per la Fiorentina vale 12 milioni”

06 luglio 2025 08:16

Nazione: "Mandragora-Fiorentina incontro per il rinnovo la prossima settimana"

05 luglio 2025 08:16

Gazzetta dello Sport: "I viola rifiutano 4 milioni dal Betis per Mandragora. Non è escluso il rinnovo"

04 luglio 2025 11:49

Dalla Spagna riportano: "L'entourage di Mandragora ha incontrato il Betis, contatti positivi tra le parti"

01 luglio 2025 13:29

TuttoSport riporta: "La Fiorentina intende blindare Mandragora, si comincia a pensare al rinnovo"

30 giugno 2025 13:05

Dalla Spagna scrivono: "Mandragora nel mirino del Betis per rinforzare il centrocampo"

28 giugno 2025 23:17

Corriere Fiorentino: “Caccia ad un regista top. Piace molto Cardoso ma oggi sembra irraggiungibile”

21 giugno 2025 09:32

"Il Como dopo Baturina vicino a Ezzalzouli del Betis, ma c'è la concorrenza della Fiorentina"

14 giugno 2025 22:26

La finale di Conference tra Betis e Chelsea sarà trasmessa in chiaro su Tv8 domani alle 21:00

27 maggio 2025 11:39

Il Betis inciampa contro l'Osasuna, Isco spiega: "Settimana dura, a Firenze è stata una gara molto intensa"

12 maggio 2025 14:05

Cecchi: "Gudmundsson ha brillato a fasi alterne, ma è da confermare perché ha la tecnica per fare la differenza"

12 maggio 2025 13:35

Polverosi: "Adesso la tecnica e la tattica servono a poco, la Fiorentina deve dimostrare di avere davvero gli huevos"

11 maggio 2025 14:37

700 tifosi a Venezia nonostante l'orario e il giorno lavorativo, quasi sold-out per il Bologna.

11 maggio 2025 12:39

Baldini: "Palladino sta facendo esperienza sulla nostra pelle, ma vedendo chi è libero giusto confermarlo"

10 maggio 2025 19:19

Graziani: "Se la Fiorentina non andasse in Europa, non sarebbe una stagione fallimentare per questa squadra"

10 maggio 2025 18:42

Alla faccia della rivalità con la Fiorentina non sentita: i tifosi della Juve ringraziano il Betis. Lo striscione

10 maggio 2025 18:25

Ferrara: "Palladino non è riuscito a dare un gioco chiaro alla Fiorentina, si è vista la differenza con Pellegrini"

10 maggio 2025 18:21

Corriere Fiorentino: “Bagni danneggiati, lancio di sedili e furto. Giovedì Franchi teatro di violenti scontri. Attesi provvedimenti”

10 maggio 2025 09:23

De Gea: "Tristezza incredibile, difficile assorbire la frustrazione ma finiremo alla grande la stagione"

09 maggio 2025 23:08

Caos tra ultras della Fiorentina e del Betis: lancio di oggetti e petardi. Uno spagnolo a Careggi

09 maggio 2025 19:29

Valcareggi: "Fagioli era da togliere, è stato uno dei peggiori in campo e ha sbagliato tanti passaggi facili per lui"

09 maggio 2025 14:45

Bocci: "Palladino si affida solo ai singoli, il gioco della Fiorentina contro il Betis è stato inesistente"

09 maggio 2025 13:56

Bucchioni critica Palladino: "La Fiorentina non sapeva cosa fare, abbiamo buttato la palla in avanti senza idee"

09 maggio 2025 13:38

La trovata di Pellegrini ai supplementari: mette il terzino destro in attacco e proprio lui ispira il 2-2

09 maggio 2025 13:23

Isco: "Siamo stati sempre superiori alla Fiorentina, solo con i calci d'angolo ci hanno fatto soffrire"

09 maggio 2025 13:15

Polverosi duro: "Gud sta diventando un caso, Kean mai servito a dovere. Cambi di Pellegrini decisivi"

09 maggio 2025 12:02

Antony emozionato: "So cosa ho passato per 4 mesi, adesso sto vivendo un sogno. Sono felice"

09 maggio 2025 11:13

Sfuma la finale di Conference per la Fiorentina, finisce 2-2 dopo i tempi supplementari con il Betis

08 maggio 2025 23:45

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS SANTO PADRE, DE GEA SUPER, PONGRACIC SBAGLIA TANTO

08 maggio 2025 23:42

Verdù su Fiorentina-Betis: "I viola dovranno verticalizzare su Kean. I lavori al Franchi incidono sul clima"

08 maggio 2025 14:57

Un incontro carico di ricordi: Joaquin e Borja Valero si ritrovano a Firenze prima della partita

08 maggio 2025 14:30

Gosens chiama Müller: “In Toscana si sta bene, i tifosi lo accoglierebbe braccia aperte”

08 maggio 2025 14:11

"Betis, Betis, vaffa!": durante l’allenamento degli spagnoli fuori dal Franchi si levano cori ostili

07 maggio 2025 23:31

La questura spegne la coreografia, ma la Fiesole non si ferma: "Tutti al Franchi con le bandiere!"

07 maggio 2025 22:15

Graziani: "Il Franchi dimezzato penalizza la Fiorentina domani, avremmo riempito uno stadio da 60000 posti tranquillamente"

07 maggio 2025 22:06

Joaquin: "Firenze è nel mio cuore, qui anni splendidi. Avevamo campioni come Gomez, Salah, Rossi..."

07 maggio 2025 21:09

Antony: "Domani siamo pronti per fare la storia. Ho già vinto con lo United quindi so cosa vuol dire"

07 maggio 2025 18:55

Isco carica il Betis: "Il pareggio per noi non conta, andiamo a Firenze per vincere"

07 maggio 2025 16:00

Funaro in vista di Fiorentina-Betis: "In campo tutte le misure preventive, massima attenzione"

07 maggio 2025 15:00

Provvedimento della Prefettura: vietata la vendita di alcol e bottiglie in vetro per Fiorentina-Betis

07 maggio 2025 14:30

Fajardo (ds Betis): "Viviamo il momento più alto della nostra storia, a Firenze per regalare gioia ai nostri tifosi"

07 maggio 2025 13:47

Repubblica annuncia: "Domani sera Palladino si gioca il suo futuro a Firenze, tutto o niente contro il Betis"

07 maggio 2025 13:08

La carica del presidente del Betis, Haro: "Se giochiamo come all'andata passiamo. Attenzione a Kean"

07 maggio 2025 12:49

Miranda consiglia il Betis: "Non fidarti neanche un minuto della Fiorentina e gioca per vincere"

07 maggio 2025 12:12

Rifinitura Fiorentina verso il Betis: Cataldi non si allena ed è l'unico assente, Dodò è recuperato

07 maggio 2025 11:45

Corriere dello Sport svela: "Cataldi a fari spenti sta provando ad eliminare il fastidio muscolare"

07 maggio 2025 09:15

Esodo dei tifosi del Betis a Firenze? Attese 4-5 mila persone in piú senza biglietto, allerta massima

06 maggio 2025 15:45

Natan non si è allenato questa mattina col Betis: gestitone dei carichi. Ci sarà con la Fiorentina

06 maggio 2025 14:45

Repubblica titola: "Giovedì sera d'alta tensione a Firenze, Fiorentina-Betis è a rischio per l'ordine pubblico"

06 maggio 2025 14:03

Viviano: "Non mi sono spiegato la formazione di Roma, Palladino ha fatto troppo turnover domenica"

06 maggio 2025 13:28

Sarà Nyberg l'arbitro di Fiorentina-Betis, ha arbitrato gli Europei e ha 12 presenze in Champions

06 maggio 2025 11:55

Galli sulla sfida di Conference: "Il Betis non è più forte del Torino. Antony è un ectoplasma"

05 maggio 2025 23:32

Amor: "La Fiorentina dovrà superarsi per eliminare il Betis, non sarà semplice vincere al Franchi"

05 maggio 2025 14:21

Pellegrini: “Abbiamo fatto dei cambi in vista della Fiorentina, vogliamo vincere la coppa per i tifosi“

05 maggio 2025 11:10

Corriere dello Sport pessimista: "Cataldi assente oggi, dovrebbe saltare anche il ritorno di giovedì contro il Betis"

04 maggio 2025 14:20

Dodô torna a correre, il terzino si allena per accorciare i tempi di recupero: obbiettivo Betis

04 maggio 2025 11:59

Ferrara: "Gudmundsson deve essere più continuo, la Fiorentina ha bisogno di lui nel centro del gioco"

03 maggio 2025 19:08

Galli: "Palladino è da riconfermare per il prossimo anno. Con Roma e Betis ci giochiamo la stagione"

03 maggio 2025 16:43

Corriere dello Sport bacchetta Comuzzo: "Che figuraccia! Arranca e non riesce a trattenere Bakambu"

03 maggio 2025 09:24

Gazzetta non ha dubbi: "Conference? Tutto è ancora aperto. Palladino guarda con speranza al ritorno di giovedì"

03 maggio 2025 09:07

Bucciantini: "Fagioli è stato linciato di nuovo dalla stampa, ma è un grande uomo e tornerà ai suoi livelli"

02 maggio 2025 19:27

Bocci: "Beltran fa fatica a fare la punta, la mancanza di un vice Kean si fa sentire troppo"

02 maggio 2025 18:42

Vitale: "Palladino ha la squadra per la Champions e se arriva ottavo, va esonerato a fine stagione"

02 maggio 2025 18:18

Malusci: "Fagioli deve fare di più, ieri si è limitato al compitino ed è stato troppo timido"

02 maggio 2025 17:58

Valcareggi attacca: "Kean fuori per rispetto ai compagni è una putt*nata. Parisi sbaglia sul secondo gol"

02 maggio 2025 15:57

Viviano: "Mi aspettavo di più dal Betis. La Fiorentina è troppo forte per giocare cosi male"

02 maggio 2025 14:11

Antony sul gol: "Per me è strano segnare così di destro. Concentrati per il ritorno, loro hanno qualità"

02 maggio 2025 13:19

Ez Abde: "Sul gol mi sono spaventato. La Fiorentina ha avuto poche occasioni, fiducia per il ritorno"

02 maggio 2025 12:38

Il 2-0 del Betis non è stato annullato perché Bakambu anche se in fuorigioco era lontano da De Gea

02 maggio 2025 12:19

Isco: "Vittoria agrodolce, ma è una semifinale europea. A Firenze per vincere, fatto passo importante"

02 maggio 2025 09:41

De Gea suona la carica: "Fuorigioco di Bakambu sul gol di Antony. Al Franchi possiamo ribaltarla"

02 maggio 2025 00:28

Pellegrini: "Andiamo a Firenze per vincere, oggi abbiamo meritato. Il ritorno sarà equilibrato"

02 maggio 2025 00:03

Bucchioni: "Comuzzo non può guidare la difesa. Perché lasciare Pablo Mari fuori dalla lista UEFA?

02 maggio 2025 00:03

Cecchi: "Fiorentina bravissima a tenere il campo, Ranieri la tiene a galla per il ritorno"

01 maggio 2025 23:52

Palladino: "La squadra mi è piaciuta. De Gea non vede partire la palla sul secondo gol, me lo ha detto"

01 maggio 2025 23:39

Ranieri: "Mandragora mi ha detto di salire sul gol, ho chiuso gli occhi ed è andata bene. Bravo Robin"

01 maggio 2025 23:18

Il primo round è del Betis che vince 2-1. Il gol di Ranieri e la super parata di De Gea tengono in vita la Fiorentina

01 maggio 2025 23:01

PAGELLE FIORENTINA: GOSENS AL TOP, RANIERI GOL. MALE BELTRAN, PARISI E COMUZZO SBAGLIANO

01 maggio 2025 22:59

Pellegrini: "Fiorentina pericolosa anche senza Kean. Nessuna favorita, passerà chi giocherà meglio"

01 maggio 2025 20:30

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI KEAN, GIOCA BELTRAN. PARISI ESTERNO DESTRO, FUORI FOLORUNSHO

01 maggio 2025 19:51

Nessun arresto e nessun ferito negli scontri alla vigilia di Betis-Fiorentina. Identificati 100 tifosi viola

01 maggio 2025 19:00

Tifosi della Fiorentina attaccati dagli ultras del Betis. Agguato a sorpresa. Poi sono scappati via. Il video

01 maggio 2025 14:21

Tifosi della Fiorentina bloccati in aeroporto per guasto all'aereo. Partenza rinviata e lunghi disagi

01 maggio 2025 12:24

Antony è tornato: il Manchester lo pagò 95 milioni di euro, al Betis è rinato con 5 goal e 4 assist

01 maggio 2025 11:56

Riera: "Il Franchi è vecchio e non si sente niente, i difensori della Fiorentina non sono nulla di che"

01 maggio 2025 11:41

Montoya: "Quando ero al Barcellona mi contattò la Fiorentina, a Joaquin è piaciuta Firenze"

01 maggio 2025 11:22

Lo Celso: "Fiorentina più avanti di noi, ha fatto due finali. Fui vicino al Sassuolo, poi a Napoli e Roma"

01 maggio 2025 09:47

Riera: "Betis favorito contro la Fiorentina in entrambe le gare. Il giocatore più importante? Gudmundsson"

01 maggio 2025 09:39

Gazzetta: “60mila spettatori per Betis-Fiorentina, i tifosi viola saranno 1200, i costi erano altissimi”

01 maggio 2025 09:28

(VIDEO) Fiorentina in partenza verso Siviglia. Ad attenderla la semifinale di Conference contro il Betis

30 aprile 2025 14:50

Malusci: "Assurdo manchi il sostituto di Dodo, Folorunsho è l'unico che può fare quel ruolo da adattato"

30 aprile 2025 14:11

Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"

30 aprile 2025 13:54

Isco: "Domani è una delle gare più importanti della mia carriera, vogliamo vincere la coppa"

30 aprile 2025 13:34

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