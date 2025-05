Palladino: “La squadra mi è piaciuta. De Gea non vede partire la palla sul secondo gol, me lo ha detto”

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dello studio di Sky Sport dopo Betis-Fiorentina, queste le parole dell’allenatore viola:

“Non ci siamo disuniti dopo i primi 10 minuti, questo per me è stato un valore aggiunto. La squadra mi è piaciuta, abbiamo giocato con coraggio e generosità. Mi dispiace per il secondo gol, De Gea mi ha detto che non vede partire la palla, il calciatore era in fuorigioco e gli istruisce la visuale anche se è vero che poi la palla va all’incrocio dei pali. Ringraziamo i tanti tifosi che sono venuti qui a Siviglia e speriamo che il Franchi sia il nostro uomo in più al ritorno. Kean ha delle caratteristiche che sono uniche nella nostra rosa, Beltran e Gud sono palleggiatori, Zanioli ha altre caratteristiche. Nel primo tempo abbiamo fatto una buonissima partita, con Kean è cambiata la gara. Vero che potevamo prendere altri gol me potevamo anche farne. Noi ci vogliamo provare anche giovedi.

Noi da questa partita prenderemo tanti spunti, in mezzo al campo avevamo superiorità numerica, abbiamo sfruttato tante volte il cambio gioco, potevamo farlo nel primo tempo di più. Ci sono tante cose su cui dobbiamo sicuramente lavorare, la squadra era carica e fiduciosa negli spogliatoi per il ritorno, anche i tifosi ci daranno una grande mano”