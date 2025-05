Cecchi: “Fiorentina bravissima a tenere il campo, Ranieri la tiene a galla per il ritorno”

Il giornalista ed opinionista Stefano Cecchi nel post partita ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“La Fiorentina stasera ha rischiato di annegare ma è stata bravissima a tenere il campo e Ranieri la tiene a galla per il ritorno. Il Betis in attacco è molto forte, dietro onestamente non pare un granché. Tra sette giorni con Kean in maggiore condizione e Dodo recuperato può essere un’altra partita. Fagioli purtroppo continua a mancare. Comuzzo continua a faticare nel sostituire Pablo Mari al centro della linea a tre ma non vedo alternative all’altezza. Lo spagnolo non è un fenomeno ma è il difensore che guida meglio la difesa. Questo 2-1 è comunque da accogliere con un grande applauso. La qualificazione è aperta.”.