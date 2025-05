Cecchi: “Gudmundsson ha brillato a fasi alterne, ma è da confermare perché ha la tecnica per fare la differenza”

A Radio Bruno è intervenuto il giornalista Stefano Cecchi per parlare della situazione in casa viola dopo l’eliminazione col Betis: “Non è questo il tempo di piangersi addosso o di criticare perché abbiamo ancora un obiettivo importante da inseguire e sarebbe sciocco lasciar perdere tutto così senza nemmeno provarci. Ci sono 9 punti in ballo e se li prendiamo, siamo in Europa, quindi bisogna sostenere la squadra fino a che questa speranza è viva e dobbiamo ammettere che il gioco è migliorato rispetto all’autunno.”

Sul Betis: “Ho letto di critiche feroci alla Fiorentina perchè ha segnato solo su angolo e non ha creato nulla, ma non mi pare che anche il gioco del Betis sia stato spumeggiante come dicono perché segnano su punizione e pareggiano su contropiede nato da un rinvio, per il resto non ci hanno mai schiacciato o altro, bisogna essere meno disfattisti.”

Su Gudmundsson: “Ad agosto pensavamo che sarebbe stata la stella della squadra, invece non lo è mai stata fino in fondo perché ha brillato a fase alterne e nonostante questo, ha raggiunto la doppia cifra e ti ha fatto capire che ha un gran calcio dentro. Va confermato assolutamente e deve essere uno di quelli da cui ripartire perché con Kean fa una coppia stratosferica.”