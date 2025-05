Alla faccia della rivalità con la Fiorentina non sentita: i tifosi della Juve ringraziano il Betis. Lo striscione

I tifosi della Juventus dimostrano di sentire eccome la rivalità con la Fiorentina. Infatti nel settore bianconero allo stadio Olimpico di Roma, in occasione della trasferta per la partita contro la Lazio, i supporters bianconeri hanno esposto lo striscione: “Grazie Betis”. Un modo per esultare per la sconfitta della Fiorentina nella semifinale di Conference League contro i biancoverdi. Uno sfottò al mondo viola, segno che la coreografia del Franchi, che ha fatto il giro del mondo, non è stata ancora ben digerita…