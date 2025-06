“Il Como dopo Baturina vicino a Ezzalzouli del Betis, ma c’è la concorrenza della Fiorentina”

Abdessamad Ezzalzouli, noto come Abde, attaccante esterno del Real Betis Siviglia e della nazionale marocchina, è al centro dell’attenzione per il prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di Sport Mediaset, il Como èin vantaggio sulla concorrenza per il giocatore, mentre in Italia l’unica squadra ad aver effettuato un sondaggio concreto, oltre ai comaschi, sarebbe la Fiorentina.

Abde ha lasciato il segno nella semifinale di Conference League proprio contro i viola, segnando tra l’altro a Firenze il gol decisivo nei supplementari che ha portato il Betis in finale. Questo episodio ha ulteriormente acceso l’interesse dei club italiani verso il giovane attaccante. Nella stagione in corso, Ezzalzouli ha disputato 30 partite con il Betis, segnando 7 gol e fornendo 6 assist. Ha un contratto con gli andalusi sino al 2029 ed è valutato circa 12 milioni (fonte Transfermarkt).