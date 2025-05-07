Miranda consiglia il Betis: "Non fidarti neanche un minuto della Fiorentina e gioca per vincere"
Il terzino del Bologna ed ex Betis, Juan Miranda, ha parlato della sfida tra Fiorentina e Betis al portale andaluso ABC.
A cura di Redazione Labaroviola
07 maggio 2025 12:12
Il terzino spagnolo del Bologna ed ex Betis, Juan Miranda ha parlato all'emittente andalusa ABC, del prossimo scontro tra Fiorentina e Betis. Queste alcune delle sue considerazioni:
“Questo Betis mi ricorda tanto quello dell’anno della Copa del Rey. Se il Betis arriva alla finale in Polonia mi organizzerò per non perdermela, ma c’è da qualificarsi prima”.
Poi ha proseguito:
“Al ritorno, il Betis deve scendere in campo per vincere. Della Fiorentina non ti puoi fidare nemmeno un minuto”.