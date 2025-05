Bucchioni critica Palladino: “La Fiorentina non sapeva cosa fare, abbiamo buttato la palla in avanti senza idee”

A Radio Bruno è intervenuto Enzo Bucchioni per parlare dell’eliminazione della Fiorentina contro il Betis: “Adesso la Fiorentina è all’ultima spiaggia perché senza Conference sarà dura arrivare in Europa quest’anno, bisogna cercare di resettare questa dolorosa eliminazione e provare a fare 9 punti che potrebbero anche non bastare, ma gli altri li devi vedere alla fine e non adesso perché devi solamente vincere. Palladino deve essere bravo a far riprendere psicologicamente questo gruppo che ieri ha finito in difficoltà con dei supplementari praticamente non giocati. Se non arriva in Europa, la Fiorentina ha fallito per la squadra che ha perché hai perso entrambe le coppe ed ora sei distante dai piazzamenti europei.”

Prosegue: “Senza Europa vari giocatori potrebbero andarsene perché Kean difficilmente accetterà di giocare solo il campionato, magari lo stesso Dodo e pure De Gea. Temo che potrebbe esserci un ridimensionamento con un nuovo gruppi di giovani in mano a Palladino che è l’unico sicuro della conferma. La società ha mostrato di avere fiducia in lui e magari ci sta perché la Fiorentina crede che possa diventare un top. Certamente se la Fiorentina dice di essere ambiziosa e non è in Europa, si contraddice notevolmente.”

Su Palladino: “Non ha dato un’identità alla squadra perché anche ieri i giocatori non sapevano cosa fare. Siamo tornati all’autunno quando si lanciava Kean e si sperava in lui, ma ieri hai buttato solo il pallone in area sperando in un po’ di confusione, è stato molto deprimente. Il calcio di Palladino funziona solo se stai bene, altrimenti fatichi tanto, hai messo Adli e Fagioli a marcare Isco e non ha senso. Non hai mai fatto un’azione degna di nota e non hai mai calciato in porta. Loro avevano un portiere scarso, ma non ha fatto parate perché non ci siamo mai arrivati ed i gol sono venuti solo su angolo.”