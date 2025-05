Isco è già in clima partita. Il Betis è arrivato negli scorsi minuti a Firenze, e il capitano degli andalusi ha così risposto alla domanda dell’admin del profilo Instagram: “Prima della semifinale avevi detto che eri ‘engorillado’ . Adesso, al pensiero di arrivare in finale come ti senti?“. La risposta di Isco: “Engorilladissimo, per dieci. Il pareggio per noi non conta, a Firenze andiamo per vincere“.