Notizie Isco Fiorentina

Il Betis inciampa contro l'Osasuna, Isco spiega: "Settimana dura, a Firenze è stata una gara molto intensa"
12 maggio 2025 14:05
Isco: "Siamo stati sempre superiori alla Fiorentina, solo con i calci d'angolo ci hanno fatto soffrire"
09 maggio 2025 13:15
Isco carica il Betis: "Il pareggio per noi non conta, andiamo a Firenze per vincere"
07 maggio 2025 16:00
Isco: "Vittoria agrodolce, ma è una semifinale europea. A Firenze per vincere, fatto passo importante"
02 maggio 2025 09:41
Isco smentisce le vecchie voci di mercato: "Non c'è mai stato nulla con la Fiorentina, mai stato vicino"
30 aprile 2025 15:47
Pellegrini: "Dobbiamo vincere per crearci un vantaggio, saranno 180 minuti durissimi dove dovremo essere perfetti"
30 aprile 2025 13:54
Isco: "Domani è una delle gare più importanti della mia carriera, vogliamo vincere la coppa"
30 aprile 2025 13:34
Isco: "Sono felice qui al Betis, vincere è l'unica cosa che conta per noi. Pellegrini crede molto in me"
29 aprile 2025 17:45
Dalla Spagna: "La coppia Isco-Antony è il pericolo numero uno per la Fiorentina, sarà dura bloccarli"
29 aprile 2025 14:43
Fiorentina, attenta a Isco! 5 gol e 4 assist da fine febbraio in Liga: meglio di Yamal e Mbappé
22 aprile 2025 21:45
Isco è rinato in Spagna, è show con il Betis ma a fine stagione può dire addio e arrivare in Italia
16 novembre 2023 19:10
Isco sbarcherà in Serie A? Sportmediaset rivela: "Si è proposto alla Roma per il post Zaniolo"
06 febbraio 2023 22:01
Pedullà: "Zurkowski ha accettato lo Spezia su pressione della Fiorentina. Parisi solo se parte Biraghi"
06 gennaio 2023 16:39
Nazione, Isco vorrebbe giocare per la Fiorentina e si propone, rifiutata la Salernitana
31 dicembre 2022 12:51
Pedullà annuncia: "Isco è stato offerto alla Fiorentina ma la squadra viola è coperta a centrocampo"
30 dicembre 2022 15:03
La Fiorentina lo sognava in estate, ma Isco fa flop al Siviglia. Dopo dei finti infortuni arriva lo svincolo
22 dicembre 2022 21:16
Il Siviglia sceglie Isco e snobba Luis Alberto. Lo spagnolo adesso sarebbe libero per la Fiorentina
07 agosto 2022 18:39
Stadio, tanti possibili colpi per la Fiorentina a zero. Seguiti Isco, Belotti, Cavani, Djuric e Ospina
07 giugno 2022 12:02
Finito il sogno Isco per la Fiorentina? Lo spagnolo cambia agente e passa al "nemico" viola Mendes
11 maggio 2022 23:00
Rocio: "Isco a Firenze solo in vacanza. Odriozola in questo momento non vuole parlare del suo futuro"
31 marzo 2022 14:35
Dalla Spagna: "Isco ha bisogno di rilanciarsi. La Fiorentina è la squadra perfetta per lui"
28 marzo 2022 21:25
Dalla Spagna, Isco a Firenze aumenta i rumors per l'approdo alla Fiorentina in caso di Europa
28 marzo 2022 16:03
Il campione del Real Madrid Isco è a Firenze, vacanza fiorentina e albergo in Piazza della Repubblica
26 marzo 2022 21:18
Pradè smentisce Isco alla Fiorentina: "Non sappiamo nemmeno chi sono i suoi agenti. Fake news"
08 gennaio 2022 14:43
Sport Mediaset svela retroscena: "Isco ha chiamato Borja Valero per chiedere della Fiorentina"
08 gennaio 2022 13:53
Gazzetta, Isco può essere il colpo last minute della Fiorentina: per ora solo suggestione
08 gennaio 2022 10:08
Borghi: "Fiorentina, merito di tutti. Isco? Gli serve un nuovo stimolo, ma il vero colpo è Ikonè"
07 gennaio 2022 21:44
Rocio Rodriguez rivela: "L'entourage di Isco ha detto che lo vuole anche la Fiorentina. Andrà via"
07 gennaio 2022 19:13
Brovarone: "Isco ha la fila in Premier. Tutti parlano della Fiorentina, il futuro viola è straordinario"
07 gennaio 2022 14:34
Isco alla Fiorentina? Società viola smentisce la notizia, sul piatto contratto di 5 milioni a stagione?
07 gennaio 2022 13:55
Piatek ed Ikonè al 6 gennaio. Grande prova della dirigenza. Ora fateceli godere
07 gennaio 2022 13:14
La Gazzetta fa sognare Firenze, Isco alla Fiorentina è possibile, adesso oppure a giugno
07 gennaio 2022 11:25
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