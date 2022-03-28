Dalla Spagna, Isco a Firenze aumenta i rumors per l'approdo alla Fiorentina in caso di Europa

Il week end passato da Isco a Firenze ha fatto sognare i tifosi della Fiorentina. Ne parlano anche dalla Spagna

Secondo quanto riportato da Estadio Deportivo, testata giornalistica spagnola, le immagini riprodotte questo fine settimana hanno aumentato le speculazioni riguardo Isco e la Fiorentina. Le 'mini-vacanze' concesse da Ancelotti hanno distribuito i madridisti in mezzo mondo. Isco è stato visto, grazie ad alcune immagini che la sua compagna ha caricato sui social, a Firenze. È interessante notare che la Fiorentina è stato uno dei club accostati a lui.

Lì gioca il suo compagno di squadra Odriozola e il club viola si è specializzato negli ultimi anni nell'accoglienza di veterani, come Ribery o Callejón, che vogliono continuare a giocare ad alto livello. Quest'anno sono vicini alla partecipazione all'Europa, il che renderebbe il progetto del prossimo anno più attraente.

Oltre alla Fiorentina, il nome di Isco è stato associato negli ultimi mesi al Barcelona, ​​Milan, Juventus, Borussia Dortmund e il West Ham.



ROSSELLA PETRILLO SI RACCONTA

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