Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"

Rossella Petrillo è uno dei volti più amati nei social della Fiorentina, la giornalista ha raccontato la sua esperienza e il suo lavoro

Uno dei due volti femminili sui social della Fiorentina, Rossella Petrillo, ha parlato a La Nazione, queste le sue parole e il suo racconto:

«Ricordo ancora la mia prima partita da tifosa in Fiesole: giocammo contro la Juve ma la gara non andò bene. Non mi sono mai sentita così viva come quando ho raccontato il pre gara dallo stadio Olimpico in Roma-Fiorentina: ho capito di aver davvero trovato il mio posto nel mondo. Il divertimento, con me, non deve mai mancare, come quando abbiamo fatto le lezioni di italiano con Venuti e Gonzalez.

Il calciatore più Rock? Pensavo che fosse Rosati, che sul palco di Moena aveva dato spettacolo imitando Celentano… e invece poi ho scoperto che anche Torreira ha tanta personalità da vendere, non solo in campo: si va sempre a cercare le domande più cattive per rispondere in modo scherzoso.

Quello con società e giocatori è un normale rapporto di lavoro, in cui si condividono le emozioni di ogni giorno. Sono orgogliosa del valore che la Fiorentina dà a tutte le persone: qui non conta se sei uomo o donna, perché siamo davvero una grande famiglia»

I VENTENNI DELLA FIORENTINA SONO CONSIDERATI ANCORA TROPPO GIOVANI. PERCHE?

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