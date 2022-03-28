Labaro Viola

Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"

Rossella Petrillo è uno dei volti più amati nei social della Fiorentina, la giornalista ha raccontato la sua esperienza e il suo lavoro

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 marzo 2022 13:44
Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock" -
Rassegna Stampa
Fiorentina
Primo Piano
La Nazione
Rossella Petrillo
Condividi

Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"

Uno dei due volti femminili sui social della Fiorentina, Rossella Petrillo, ha parlato a La Nazione, queste le sue parole e il suo racconto:

«Ricordo ancora la mia prima partita da tifosa in Fiesole: giocammo contro la Juve ma la gara non andò bene. Non mi sono mai sentita così viva come quando ho raccontato il pre gara dallo stadio Olimpico in Roma-Fiorentina: ho capito di aver davvero trovato il mio posto nel mondo. Il divertimento, con me, non deve mai mancare, come quando abbiamo fatto le lezioni di italiano con Venuti e Gonzalez.

Il calciatore più Rock? Pensavo che fosse Rosati, che sul palco di Moena aveva dato spettacolo imitando Celentano… e invece poi ho scoperto che anche Torreira ha tanta personalità da vendere, non solo in campo: si va sempre a cercare le domande più cattive per rispondere in modo scherzoso.

Quello con società e giocatori è un normale rapporto di lavoro, in cui si condividono le emozioni di ogni giorno. Sono orgogliosa del valore che la Fiorentina dà a tutte le persone: qui non conta se sei uomo o donna, perché siamo davvero una grande famiglia»

Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"
Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"
Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"
Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"
Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"

I VENTENNI DELLA FIORENTINA SONO CONSIDERATI ANCORA TROPPO GIOVANI. PERCHE?

https://www.labaroviola.com/giovani-a-firenze-bianco-e-agostinelli-20-anni-sono-ritenuti-ancora-troppo-acerbi-per-la-fiorentina/170390/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok