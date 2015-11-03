Notizie Rossella Petrillo Fiorentina

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Rossella Petrillo si racconta: "Con i giocatori c'è un normale rapporto di lavoro, Torreira il più rock"

28 marzo 2022 13:44

M.Quarta: "Mi sono fatto trovare pronto. Buone sensazioni dalla squadra, arriveranno i risultati"

07 gennaio 2021 16:39

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