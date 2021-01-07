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M.Quarta: "Mi sono fatto trovare pronto. Buone sensazioni dalla squadra, arriveranno i risultati"

Le sensazioni di Martinez Quarta sulla sconfitta contro la Lazio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 gennaio 2021 16:39
M.Quarta: "Mi sono fatto trovare pronto. Buone sensazioni dalla squadra, arriveranno i risultati" -
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Foto presa dai canali social della Fiorentina

Al termine della seduta di scarico della mattina, Martinez Quarta, difensore della Fiorentina, è stato intervistato da Rossella Petrillo per il canale ufficiale della Fiorentina. Ecco le parole dell'argentino:

Giudizio sulla partita di ieri?

"Non giocavo da un mese, sono contento di esserci stato. Ho lavorato molto per farmi trovare pronto. Ho avuto buone sensazioni per quella che è stata la mia prestazione e quella della squadra. Dispiace per com’è finita la partita, ma andando avanti così i risultati".

Fra tre giorni la partita contro il Cagliari, speri di essere titolare?

"Deciderà il mister".

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