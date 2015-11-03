Notizie Instagram Fiorentina

Dodò fiducioso: "Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano gradini che portano alla vittoria"
08 ottobre 2025 21:36
Parisi scrive: “Ripartiamo, meritavamo di più” poi fa polemica sul fallo di Lautaro che segna
29 gennaio 2024 14:00
Amrabat: "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi... Ciò che non è mai accettabile è mollare"
26 maggio 2023 14:27
I tifosi della Juventus massacrano Vlahovic. Il serbo costretto a togliersi dai social per gli insulti
09 aprile 2023 21:10
Castrovilli: "Volevamo il risultato pieno, adesso dobbiamo concentrare le energie sulla gara di giovedì"
09 aprile 2023 16:22
Gioia Nico sui social: "Bello tornare dopo tanto, vincere e fare gol. Grazie per il sostegno"
07 gennaio 2023 19:03
Frey festeggia il compleanno della Fiorentina su Instagram: ''Tanti auguri mia cara Fiorentina''
29 agosto 2022 15:51
Finita l'avventura di Piatek alla Fiorentina? Il pistolero scrive: "Pronto per una nuova sfida"
15 giugno 2022 22:32
Luka Jovic ha iniziato a seguire la Fiorentina, il suo procuratore è Ramadani, lo stesso di Italiano
14 giugno 2022 13:19
Dodo scrive a Labaro Viola su Instagram, gioia dopo la notizia dell'accordo tra Fiorentina e Shakhtar
14 giugno 2022 11:53
Finita l'avventura di Torreira alla Fiorentina? Il giocatore toglie il club viola dalla biografia Instagram
02 giugno 2022 14:29
Buffon elogia Terracciano. Il portiere viola ringrazia: "Le tue parole motivo d'orgoglio"
27 maggio 2022 09:41
La carica di Milenkovic: "Back to Europe: abbiamo tutti gli ingredienti per raggiungere grandi obiettivi"
23 maggio 2022 22:07
La Juventus riscatta Federico Chiesa. Il bianconero festeggia su Instagram: "To be continued"
02 maggio 2022 22:06
Torreira raggiunge quota 100 presenze in Serie A: "Grazie Fiorentina, sarò sempre grato"
02 maggio 2022 21:39
Il messaggio di Frey: "Si può inciampare, ma chi è alla Fiorentina sa che è suo dovere rialzarsi"
28 aprile 2022 22:07
Leader Torreira, il messaggio dopo la Salernitana: "Oggi più che mai: forza Fiorentina!"
24 aprile 2022 22:58
Quarta: "Fatto di tutto per vincere, meritavamo di più. Vogliamo centrare il prossimo obiettivo"
21 aprile 2022 21:56
Venuti orgoglioso di Firenze e della sua Fiorentina: "A testa altissima". La storia su Instagram
21 aprile 2022 20:54
Frey suona la carica su Instagram con gli occhi della tigre: ''Stasera non è come le altre partite''
20 aprile 2022 15:35
La Fiorentina vince, Milenkovic crede all'Europa: "Un passo in più verso l'obiettivo che desideriamo"
18 aprile 2022 21:00
Torreira suona la carica ed esalta il gruppo a cena: ''Una banda di matti più che una famiglia''
14 aprile 2022 17:28
Torreira ringrazia: "Impressionante: più di sei mila tifosi al Franchi. Impossibile non caricarsi"
13 aprile 2022 23:07
Milenkovic si gode la vittoria su Instagram: ''Vittoria importante! Grazie ai meravigliosi tifosi!''
11 aprile 2022 17:03
La pagella di Rosati: "Voto 7. Uomo derby: fa lo scatto decisivo per Gonzalez e diventa amico di Frey"
04 aprile 2022 22:15
L'entusiamo di Cabral: "Molto felice della vittoria, 3 punti fondamentali. Continuiamo ad andare forte"
03 aprile 2022 22:50
Piatek è guarito, rovesciata e messaggio ad Italiano: "Farò di tutto per esserci contro l'Empoli"
01 aprile 2022 22:20
Rosati e Torreira ''memano'' il pugno di Will Smith alla notte degli oscar: ''E'andata esattamente così''
29 marzo 2022 16:53
Torreira prende a schiaffi Rosati. Il portiere ridisegna lo schiaffo di Will Smith in versione Fiorentina
28 marzo 2022 22:34
Venuti ringrazia: "Cercherò di sdebitarmi dando tutto per portare la Fiorentina dove merita"
06 marzo 2022 21:41
Odriozola suona la carica su Instagram: ''Mancano 90 o più minuti, siamo uniti, perchè no?''
04 marzo 2022 19:18
La Fiorentina trionfa e Milenkovic esulta "Altro passo molto importante. Sempre forza grande Viola"
20 febbraio 2022 21:44
Piatek, il bomber turista: prima la doppietta con l'Atalanta, poi si gode la bella Firenze
11 febbraio 2022 21:58
La Fiorentina vince, Milenkovic segna e sui social arriva il mi piace di Vlahovic al trionfo viola
11 febbraio 2022 21:10
Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram
03 febbraio 2022 12:16
Igor festeggia la permanenza alla Fiorentina: "Grazie a Dio sto giocando qui da due anni"
02 febbraio 2022 20:52
Presidente della Repubblica? Rosati si autoproclama e festeggia con un'immagine ironica sul web
30 gennaio 2022 17:22
Diversi giocatori della Fiorentina hanno messo "mi piace" per Vlahovic sulla Juventus. Rabbia tifosi
29 gennaio 2022 14:21
Ikonè posta la foto di Vlahovic alla Juventus e mette le faccine in lacrime. Dusan risponde: "Grazie"
29 gennaio 2022 11:27
Torreira è positivo al Covid: "Provo molta tristezza e frustrazione, misure non sono bastate"
25 gennaio 2022 19:36
Parla Sottil: "Non mi aspettavo di ricevere insulti a Cagliari. Mi dispiace non aver gestito reazione"
24 gennaio 2022 16:15
La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social
13 gennaio 2022 11:37
Bella notizia in casa Fiorentina, Sottil è tornato ad allenarsi e festeggia con una foto sui social
12 gennaio 2022 17:29
Parla Torreira: "Duro colpo, nessuno ha detto che fosse facile. Adesso umiltà sugli errori fatti"
11 gennaio 2022 16:35
Maleh scrive e celebra la Fiorentina: "Straordinario, adesso dobbiamo seguire i nostri obiettivi"
24 dicembre 2021 12:16
Torreira: "La Fiorentina è la mia nuova casa, grazie ai tifosi viola per avermi accolto cosi"
23 dicembre 2021 22:35
Torreira: "Vogliamo vincere sempre ma la rimonta di oggi è positiva. Non ci siamo mai arresi"
19 dicembre 2021 20:12
Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila
01 dicembre 2021 12:33
Torreira assicura: "Siamo già carichi e stiamo lavorando per la prossima partita. Uniti"
19 ottobre 2021 19:07
Duncan fa chiarezza: "Ho parlato con il ct del Ghana, non ho finto di essere infortunato."
05 ottobre 2021 18:40
Odriozola incantato da Firenze, si immortala e guardandola esclama: "Quanto sei bella"
16 settembre 2021 19:23
Biraghi: "Vittoria da grande squadra. Serata che ti fa vedere con molta fiducia al futuro"
12 settembre 2021 23:07
Da Salerno esultano: "Ribery ci ha fatto crescere di 8 mila followers su Instagram, grazie Franck"
10 settembre 2021 14:29
Biraghi: "La prima da capitano la immaginavo diversa. È solo l'inizio, c'è tutta la stagione davanti"
23 agosto 2021 11:37
Nastasic: "Sono felicissimo di essere tornato dove tutto è iniziato. Ora più forti che mai. Forza Viola"
22 agosto 2021 13:53
Commisso Jr: "Stiamo costruendo un gruppo unito. Felice di vedere tanti tifosi Viola a Moena"
30 luglio 2021 19:27
Castrovilli: "Sono felice e pronto a combattere con la mia Fiorentina: sarà l'anno zero"
29 luglio 2021 17:34
Cerofolini: "Intervento riuscito. Ora si riparte, passo dopo passo. Sono pronto: non si molla mai"
27 luglio 2021 14:12
Cerofolini dopo il brutto infortunio al ginocchio: "Tornero più forte, ci vuole ben altro per fermarmi"
25 luglio 2021 07:28
(FOTO) Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'indizio lanciato sui social Viola
23 giugno 2021 14:42
Ribery e gli indizi social: frase in italiano e cuore viola. Sarà ancora la Fiorentina il suo futuro?
12 giugno 2021 15:59
M. Quarta suona la carica per la prossima stagione: "Porteremo la Fiorentina ad un'altra realtà"
24 maggio 2021 21:00
(VIDEO) Toni svela un indizio sul futuro di De Rossi: "Su di lui ci sono due squadre: una è toscana"
19 maggio 2021 22:28
M. Quarta: "Non sto giocando, ma rispetto la scelta di Iachini. Spero di giocare l'ultima partita"
16 maggio 2021 21:57
L'accusa a Terracciano: "Hai favorito i tuoi compaesani". Il portiere risponde: "Il genio della Domenica"
16 maggio 2021 21:43
Venuti festeggia la salvezza: "Alla faccia di tutti i coloro che volevano vederci affondare"
13 maggio 2021 11:05
Biraghi: "Un po' di rammarico perchè avremmo meritato un risultato diverso. Andiamo avanti con orgoglio e determinazione"
25 aprile 2021 21:15
Vlahovic "Testa a sabato per la prossima guerra. Uniti per un solo obiettivo, non molliamo niente"
12 aprile 2021 20:51
Venuti: "Siamo dispiaciuti della situazione, forse anche più dei tifosi. Il morale del gruppo è alto"
07 aprile 2021 22:41
L'agente di Cragno incontra i dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori
31 marzo 2021 21:53
Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"
22 marzo 2021 18:17
Sofyan Amrabat è il miglior atleta di Gennaio: percorsi 83.11 chilometri in 697 minuti giocati
08 febbraio 2021 19:14
Bonaventura: "Sono contento di aver fatto gol. Dobbiamo continuare così"
26 gennaio 2021 15:28
Caceres: "Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso"
26 gennaio 2021 15:16
Bonaventura: "Avanti con la stessa voglia e convinzione. Felice per il gol"
24 gennaio 2021 14:43
M.Quarta: "Mi sono fatto trovare pronto. Buone sensazioni dalla squadra, arriveranno i risultati"
07 gennaio 2021 16:39
Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"
07 gennaio 2021 14:13
Martinez Quarta: "È stato un anno duro, ma ho realizzato il mio sogno. Grazie a tutti"
31 dicembre 2020 21:18
Antognoni nostalgico del tifo Viola su Instagram: "Qualche tempo fa in curva insieme ai miei tifosi"
28 dicembre 2020 23:05
Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci"
23 dicembre 2020 18:36
Ronaldo non se ne capacita: "Contro la Fiorentina sconfitta inaccettabile, poi festeggeremo noi"
23 dicembre 2020 17:03
VIDEO, Rocco Siffredi canta il coro della Curva Fiesole: "Coi capelli di Frey quanta..."
23 dicembre 2020 16:08
Dusan Vlahovic festeggia il gol su Instagram: "Contro ogni pronostico. Sempre affamato"
19 dicembre 2020 21:44
Toni risponde a Frey: "Dare la colpa solo ai giocatori permetterebbe a molte persone di nascondersi"
14 dicembre 2020 12:18
Milenkovic, che record! È il più giovane difensore ad aver segnato 10 gol in Europa
12 dicembre 2020 22:00
Commisso fa chiudere la pagina satirica sulla Fiorentina a suo nome
10 dicembre 2020 16:04
Piatek su Instagram "In bocca al lupo mister Prandelli". Il polacco manda segnali alla Fiorentina?
09 novembre 2020 23:36
Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento
06 novembre 2020 19:25
Mamma Chiesa: "Federico vi avrebbe tradito se non avesse lottato fino alla fine per la Fiorentina"
01 novembre 2020 14:13
L'ex Fiorentina Mancini negativo al Coronavirus. Soltanto poche ore fa era risultato positivo al tampone
24 ottobre 2020 17:34
Calhanoglu con un fotomontaggio cancella Rui Costa e scrive il suo nome. Ecco la foto incriminata
16 ottobre 2020 19:30
Figuraccia social per Zaniolo, ringrazia per essere finalista al Golden Boy, ma in realtà non c'è e un tifoso glielo fa notare
15 ottobre 2020 16:45
Cristoforo saluta i tifosi viola: "Prendo i ricordi e le persone nel mio cuore"
11 ottobre 2020 20:55
Kouame: "Fare gol e perdere. Adesso l'obiettivo è capire gli errori"
27 settembre 2020 20:43
"Spettacolo, classe, solidità, dedizione e cuore. Ma senza un attaccante..."
26 settembre 2020 23:59
Biraghi: "La gara che speravo. Quella che avevo bisogno per ricominciare"
19 settembre 2020 21:30
De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato
15 settembre 2020 09:44
Biraghi su Instagram: "Un onore aver giocato per l'Inter. Ringrazio tutti per l'opportunità"
12 settembre 2020 17:00
Borja Valero saluta l'Inter: "È stato un onore indossare questi colori"
29 agosto 2020 13:15
Frey a Ribery: "Senza l'infortunio saresti stato il migliore della Serie A"
11 agosto 2020 19:29
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