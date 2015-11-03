Labaro Viola

Notizie Instagram Fiorentina

Dodò fiducioso: "Un giorno guarderai indietro e vedrai che i problemi erano gradini che portano alla vittoria"

08 ottobre 2025 21:36

Parisi scrive: “Ripartiamo, meritavamo di più” poi fa polemica sul fallo di Lautaro che segna

29 gennaio 2024 14:00

Amrabat: "Nella vita vincere e perdere accadranno entrambi... Ciò che non è mai accettabile è mollare"

26 maggio 2023 14:27

I tifosi della Juventus massacrano Vlahovic. Il serbo costretto a togliersi dai social per gli insulti

09 aprile 2023 21:10

Castrovilli: "Volevamo il risultato pieno, adesso dobbiamo concentrare le energie sulla gara di giovedì"

09 aprile 2023 16:22

Gioia Nico sui social: "Bello tornare dopo tanto, vincere e fare gol. Grazie per il sostegno"

07 gennaio 2023 19:03

Frey festeggia il compleanno della Fiorentina su Instagram: ''Tanti auguri mia cara Fiorentina''

29 agosto 2022 15:51

Finita l'avventura di Piatek alla Fiorentina? Il pistolero scrive: "Pronto per una nuova sfida"

15 giugno 2022 22:32

Luka Jovic ha iniziato a seguire la Fiorentina, il suo procuratore è Ramadani, lo stesso di Italiano

14 giugno 2022 13:19

Dodo scrive a Labaro Viola su Instagram, gioia dopo la notizia dell'accordo tra Fiorentina e Shakhtar

14 giugno 2022 11:53

Finita l'avventura di Torreira alla Fiorentina? Il giocatore toglie il club viola dalla biografia Instagram

02 giugno 2022 14:29

Buffon elogia Terracciano. Il portiere viola ringrazia: "Le tue parole motivo d'orgoglio"

27 maggio 2022 09:41

La carica di Milenkovic: "Back to Europe: abbiamo tutti gli ingredienti per raggiungere grandi obiettivi"

23 maggio 2022 22:07

La Juventus riscatta Federico Chiesa. Il bianconero festeggia su Instagram: "To be continued"

02 maggio 2022 22:06

Torreira raggiunge quota 100 presenze in Serie A: "Grazie Fiorentina, sarò sempre grato"

02 maggio 2022 21:39

Il messaggio di Frey: "Si può inciampare, ma chi è alla Fiorentina sa che è suo dovere rialzarsi"

28 aprile 2022 22:07

Leader Torreira, il messaggio dopo la Salernitana: "Oggi più che mai: forza Fiorentina!"

24 aprile 2022 22:58

Quarta: "Fatto di tutto per vincere, meritavamo di più. Vogliamo centrare il prossimo obiettivo"

21 aprile 2022 21:56

Venuti orgoglioso di Firenze e della sua Fiorentina: "A testa altissima". La storia su Instagram

21 aprile 2022 20:54

Frey suona la carica su Instagram con gli occhi della tigre: ''Stasera non è come le altre partite''

20 aprile 2022 15:35

La Fiorentina vince, Milenkovic crede all'Europa: "Un passo in più verso l'obiettivo che desideriamo"

18 aprile 2022 21:00

Torreira suona la carica ed esalta il gruppo a cena: ''Una banda di matti più che una famiglia''

14 aprile 2022 17:28

Torreira ringrazia: "Impressionante: più di sei mila tifosi al Franchi. Impossibile non caricarsi"

13 aprile 2022 23:07

Milenkovic si gode la vittoria su Instagram: ''Vittoria importante! Grazie ai meravigliosi tifosi!''

11 aprile 2022 17:03

La pagella di Rosati: "Voto 7. Uomo derby: fa lo scatto decisivo per Gonzalez e diventa amico di Frey"

04 aprile 2022 22:15

L'entusiamo di Cabral: "Molto felice della vittoria, 3 punti fondamentali. Continuiamo ad andare forte"

03 aprile 2022 22:50

Piatek è guarito, rovesciata e messaggio ad Italiano: "Farò di tutto per esserci contro l'Empoli"

01 aprile 2022 22:20

Rosati e Torreira ''memano'' il pugno di Will Smith alla notte degli oscar: ''E'andata esattamente così''

29 marzo 2022 16:53

Torreira prende a schiaffi Rosati. Il portiere ridisegna lo schiaffo di Will Smith in versione Fiorentina

28 marzo 2022 22:34

Venuti ringrazia: "Cercherò di sdebitarmi dando tutto per portare la Fiorentina dove merita"

06 marzo 2022 21:41

Odriozola suona la carica su Instagram: ''Mancano 90 o più minuti, siamo uniti, perchè no?''

04 marzo 2022 19:18

La Fiorentina trionfa e Milenkovic esulta "Altro passo molto importante. Sempre forza grande Viola"

20 febbraio 2022 21:44

Piatek, il bomber turista: prima la doppietta con l'Atalanta, poi si gode la bella Firenze

11 febbraio 2022 21:58

La Fiorentina vince, Milenkovic segna e sui social arriva il mi piace di Vlahovic al trionfo viola

11 febbraio 2022 21:10

Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram

03 febbraio 2022 12:16

Igor festeggia la permanenza alla Fiorentina: "Grazie a Dio sto giocando qui da due anni"

02 febbraio 2022 20:52

Presidente della Repubblica? Rosati si autoproclama e festeggia con un'immagine ironica sul web

30 gennaio 2022 17:22

Diversi giocatori della Fiorentina hanno messo "mi piace" per Vlahovic sulla Juventus. Rabbia tifosi

29 gennaio 2022 14:21

Ikonè posta la foto di Vlahovic alla Juventus e mette le faccine in lacrime. Dusan risponde: "Grazie"

29 gennaio 2022 11:27

Torreira è positivo al Covid: "Provo molta tristezza e frustrazione, misure non sono bastate"

25 gennaio 2022 19:36

Parla Sottil: "Non mi aspettavo di ricevere insulti a Cagliari. Mi dispiace non aver gestito reazione"

24 gennaio 2022 16:15

La svedese Ronja Aronsson della Fiorentina Women's fa impazzire il web, è la regina dei social

13 gennaio 2022 11:37

Bella notizia in casa Fiorentina, Sottil è tornato ad allenarsi e festeggia con una foto sui social

12 gennaio 2022 17:29

Parla Torreira: "Duro colpo, nessuno ha detto che fosse facile. Adesso umiltà sugli errori fatti"

11 gennaio 2022 16:35

Maleh scrive e celebra la Fiorentina: "Straordinario, adesso dobbiamo seguire i nostri obiettivi"

24 dicembre 2021 12:16

Torreira: "La Fiorentina è la mia nuova casa, grazie ai tifosi viola per avermi accolto cosi"

23 dicembre 2021 22:35

Torreira: "Vogliamo vincere sempre ma la rimonta di oggi è positiva. Non ci siamo mai arresi"

19 dicembre 2021 20:12

Tutti pazzi per Greta, è boom social. Quasi 100 mila followers, sabato ne aveva 8 mila

01 dicembre 2021 12:33

Torreira assicura: "Siamo già carichi e stiamo lavorando per la prossima partita. Uniti"

19 ottobre 2021 19:07

Duncan fa chiarezza: "Ho parlato con il ct del Ghana, non ho finto di essere infortunato."

05 ottobre 2021 18:40

Odriozola incantato da Firenze, si immortala e guardandola esclama: "Quanto sei bella"

16 settembre 2021 19:23

Biraghi: "Vittoria da grande squadra. Serata che ti fa vedere con molta fiducia al futuro"

12 settembre 2021 23:07

Da Salerno esultano: "Ribery ci ha fatto crescere di 8 mila followers su Instagram, grazie Franck"

10 settembre 2021 14:29

Biraghi: "La prima da capitano la immaginavo diversa. È solo l'inizio, c'è tutta la stagione davanti"

23 agosto 2021 11:37

Nastasic: "Sono felicissimo di essere tornato dove tutto è iniziato. Ora più forti che mai. Forza Viola"

22 agosto 2021 13:53

Commisso Jr: "Stiamo costruendo un gruppo unito. Felice di vedere tanti tifosi Viola a Moena"

30 luglio 2021 19:27

Castrovilli: "Sono felice e pronto a combattere con la mia Fiorentina: sarà l'anno zero"

29 luglio 2021 17:34

Cerofolini: "Intervento riuscito. Ora si riparte, passo dopo passo. Sono pronto: non si molla mai"

27 luglio 2021 14:12

Cerofolini dopo il brutto infortunio al ginocchio: "Tornero più forte, ci vuole ben altro per fermarmi"

25 luglio 2021 07:28

(FOTO) Nico Gonzalez è un nuovo giocatore della Fiorentina. L'indizio lanciato sui social Viola

23 giugno 2021 14:42

Ribery e gli indizi social: frase in italiano e cuore viola. Sarà ancora la Fiorentina il suo futuro?

12 giugno 2021 15:59

M. Quarta suona la carica per la prossima stagione: "Porteremo la Fiorentina ad un'altra realtà"

24 maggio 2021 21:00

(VIDEO) Toni svela un indizio sul futuro di De Rossi: "Su di lui ci sono due squadre: una è toscana"

19 maggio 2021 22:28

M. Quarta: "Non sto giocando, ma rispetto la scelta di Iachini. Spero di giocare l'ultima partita"

16 maggio 2021 21:57

L'accusa a Terracciano: "Hai favorito i tuoi compaesani". Il portiere risponde: "Il genio della Domenica"

16 maggio 2021 21:43

Venuti festeggia la salvezza: "Alla faccia di tutti i coloro che volevano vederci affondare"

13 maggio 2021 11:05

Biraghi: "Un po' di rammarico perchè avremmo meritato un risultato diverso. Andiamo avanti con orgoglio e determinazione"

25 aprile 2021 21:15

Vlahovic "Testa a sabato per la prossima guerra. Uniti per un solo obiettivo, non molliamo niente"

12 aprile 2021 20:51

Venuti: "Siamo dispiaciuti della situazione, forse anche più dei tifosi. Il morale del gruppo è alto"

07 aprile 2021 22:41

L'agente di Cragno incontra i dirigenti della Fiorentina al centro sportivo Davide Astori

31 marzo 2021 21:53

Fallo di Ibrahimovic su Pezzella, Eysseric non ci sta: "Bisogna parlare in questi casi"

22 marzo 2021 18:17

Sofyan Amrabat è il miglior atleta di Gennaio: percorsi 83.11 chilometri in 697 minuti giocati

08 febbraio 2021 19:14

Bonaventura: "Sono contento di aver fatto gol. Dobbiamo continuare così"

26 gennaio 2021 15:28

Caceres: "Sappiamo che abbiamo il supporto di Commisso"

26 gennaio 2021 15:16

Bonaventura: "Avanti con la stessa voglia e convinzione. Felice per il gol"

24 gennaio 2021 14:43

M.Quarta: "Mi sono fatto trovare pronto. Buone sensazioni dalla squadra, arriveranno i risultati"

07 gennaio 2021 16:39

Cutrone saluta la Fiorentina: "Grazie tifosi viola, Firenze mi è piaciuta subito. Non dimenticherò mai questo anno"

07 gennaio 2021 14:13

Martinez Quarta: "È stato un anno duro, ma ho realizzato il mio sogno. Grazie a tutti"

31 dicembre 2020 21:18

Antognoni nostalgico del tifo Viola su Instagram: "Qualche tempo fa in curva insieme ai miei tifosi"

28 dicembre 2020 23:05

Per Cuadrado è un incubo: "Una partita che vorrei dimenticare, deluso dalla sconfitta e dalla squadra in dieci"

23 dicembre 2020 18:36

Ronaldo non se ne capacita: "Contro la Fiorentina sconfitta inaccettabile, poi festeggeremo noi"

23 dicembre 2020 17:03

VIDEO, Rocco Siffredi canta il coro della Curva Fiesole: "Coi capelli di Frey quanta..."

23 dicembre 2020 16:08

Dusan Vlahovic festeggia il gol su Instagram: "Contro ogni pronostico. Sempre affamato"

19 dicembre 2020 21:44

Toni risponde a Frey: "Dare la colpa solo ai giocatori permetterebbe a molte persone di nascondersi"

14 dicembre 2020 12:18

Milenkovic, che record! È il più giovane difensore ad aver segnato 10 gol in Europa

12 dicembre 2020 22:00

Commisso fa chiudere la pagina satirica sulla Fiorentina a suo nome

10 dicembre 2020 16:04

Piatek su Instagram "In bocca al lupo mister Prandelli". Il polacco manda segnali alla Fiorentina?

09 novembre 2020 23:36

Il Ct della nazionale italiana Mancini positivo al Coronavirus. E' asintomatico e in isolamento

06 novembre 2020 19:25

Mamma Chiesa: "Federico vi avrebbe tradito se non avesse lottato fino alla fine per la Fiorentina"

01 novembre 2020 14:13

L'ex Fiorentina Mancini negativo al Coronavirus. Soltanto poche ore fa era risultato positivo al tampone

24 ottobre 2020 17:34

Calhanoglu con un fotomontaggio cancella Rui Costa e scrive il suo nome. Ecco la foto incriminata

16 ottobre 2020 19:30

Figuraccia social per Zaniolo, ringrazia per essere finalista al Golden Boy, ma in realtà non c'è e un tifoso glielo fa notare

15 ottobre 2020 16:45

Cristoforo saluta i tifosi viola: "Prendo i ricordi e le persone nel mio cuore"

11 ottobre 2020 20:55

Kouame: "Fare gol e perdere. Adesso l'obiettivo è capire gli errori"

27 settembre 2020 20:43

"Spettacolo, classe, solidità, dedizione e cuore. Ma senza un attaccante..."

26 settembre 2020 23:59

Biraghi: "La gara che speravo. Quella che avevo bisogno per ricominciare"

19 settembre 2020 21:30

De Paul ci ricasca, e si sbilancia ancora sui social. Dopo Instagram, un suo tweet prontamente cancellato

15 settembre 2020 09:44

Biraghi su Instagram: "Un onore aver giocato per l'Inter. Ringrazio tutti per l'opportunità"

12 settembre 2020 17:00

Borja Valero saluta l'Inter: "È stato un onore indossare questi colori"

29 agosto 2020 13:15

Frey a Ribery: "Senza l'infortunio saresti stato il migliore della Serie A"

11 agosto 2020 19:29

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