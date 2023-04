I tifosi della Juventus massacrano Vlahovic. Il serbo costretto a togliersi dai social per gli insulti

Per Dusan Vlahovic il momento non è certamente il migliore possibile. L’attaccante serbo è a secco in campionato dalla doppietta contro la Salernitana realizzata due mesi fa e in generale la sua stagione, resa già complicata dalla pubalgia che lo ha afflitto nella prima parte della stessa, numeri alla mano non è esaltante. A poter rendere la situazione ancora più pesante per il 9 bianconero l’ultimo infortunio alla caviglia rimediato ieri contro la Lazio: serviranno gli esami strumentali per capire l’entità del guaio.

Resta comunque il fatto che per Vlahovic questo è un periodo delicato: la punta ha persino disattivato il suo account Instagram dove non erano mancati nell’ultimo periodo commenti (spesso al vetriolo e sopra le righe) sul suo stato di forma.

Probabilmente l’attaccante bianconero ha voluto staccare da tutte le distrazioni social per focalizzarsi su un finale di stagione nel quale, a meno di brutte sorprese sotto il profilo fisico, c’è ancora il tempo, tra corsa Champions, Coppa Italia ed Europa League, per tornare protagonista.

