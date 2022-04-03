L'entusiamo di Cabral: "Molto felice della vittoria, 3 punti fondamentali. Continuiamo ad andare forte"
Arthur Cabral festeggia la vittoria della Fiorentina contro l'Empoli attraverso un post su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 22:50
Arthur Cabral ha esultato anche sui social dopo il successo ottenuta dalla sua Fiorentina contro l'Empoli grazie al gol di Nico Gonzalez. Il centravanti brasiliano ha pubblicato una foto della partita con la seguente didascalia: "Molto felice di questa vittoria, 3 punti molto importanti per noi. Continuiamo ad andare forte"
Ecco il post apparso sul profilo Instagram di Cabral.
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