Gonzalez finalmente torna al gol. La Fiorentina batte l'Empoli e continua la sua corsa per l'Europa

Basta Gonzalez per conquistare tre punti importanti per la classifica

Al 4' Fiorentina pericolosa, Nico Gonzalez prova il tiro ma Vicario salva. Al 9' calcio d'angolo battuto bene dalla Fiorentina, Biraghi prova la botta dalla distanza ma Vicario si salva spedendo la palla in angolo. Al 14' colpo di testa di Cabral, che non impensierisce Vicario. Al 17' Terracciano prova una pericolosa uscita, ma tarda un po' il tempo dell'intervento, Henderson tenta il tiro. Al 32' cross dentro per Torreira che colpisce di testa, ma Vicario si salva. Al 35' cross dentro di Gonzalez, Duncan arriva di corsa e di testa la colpisce male e mette a lato. Al 39' Empoli in vantaggio contro la Fiorentina, incomprensione tra Terracciano e Biraghi, arriva Di Francesco che di rovesciata firma l'1-0. L'arbitro va all'OFR ed annulla il gol, fallo netto di Pinamonti su Terracciano. Al 43' Saponara prova il tiro ma è debole e centrale. Al 45' ci prova prima Duncan, tiro respinto dalla difesa, poi Venuti che spara alto. Al 47' Cabral ci prova ma calcia alto. Al 47' grande occasione per la Fiorentina, Saponara mette dentro una bella palla ma i giocatori viola si fanno anticipare dai difensori dell'Empoli.

Al 51' sventagliata di Saponara per Gonzalez che tira senza impensierire l'estremo difensore azzurro. Al 52' ottimo assist di Saponara per Cabral che segna l'1-0, ma la rete è in fuorigioco. Al 57' l'Empoli resta in 10 uomini, espulso Luperto. Al 58' la Fiorentina passa in vantaggio, punizione battuta benissimo da Biraghi, Gonzalez firma colpendo il pallone di spalla l'1-0 per i gigliati. Al 63' Gonzalez ci prova con un colpo di testa. Al 70' Fiorentina vicina al 2-0 con Saponara, palla di poco fuori. Al 72' ancora Saponara con il destro, Vicario para agevolmente. Al 74' Castrovilli va al tiro ma la palla esce sul fondo. Al 76' Amrabat calcia dalla distanza ma trova Vicario. All'87' colpo di tacco di Cabral verso la porta. Al 91' Duncan vicino al 2-0 Vicario salva. Al 94' Sottil prova a smarcare il portiere ma Vicario c'è. Finisce 1-0 per la Fiorentina al Franchi.

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