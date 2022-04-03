Giusto il gol annullato all'Empoli, Pinamonti dà un calcio al piede destro di Terracciano
L'Empoli segna ma la rete è viziata dal fallo netto di Pinamonti su Terracciano
A cura di Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 13:25
Al 39' l'Empoli passa in vantaggio contro la Fiorentina, incomprensione tra Terracciano, attaccato da Pinamonti e Biraghi, arriva Di Francesco che di rovesciata firma l'1-0. Massimi, l'arbitro del match, va all'OFR ed annulla il gol, decisione giusta, fallo netto di Pinamonti che calcia il piede Terracciano.
LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: GIOCANO DUNCAN E SAPONARA, FUORI IKONE’ E MALEH, CASTRO TITOLARE
https://www.labaroviola.com/form-ufficiale-giocano-duncan-e-saponara-fuori-ikone-e-maleh-castro-titolari/171174/