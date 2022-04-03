Labaro Viola

Giusto il gol annullato all'Empoli, Pinamonti dà un calcio al piede destro di Terracciano

L'Empoli segna ma la rete è viziata dal fallo netto di Pinamonti su Terracciano

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 13:25
Giusto il gol annullato all'Empoli, Pinamonti dà un calcio al piede destro di Terracciano -
News
Fiorentina
Primo Piano
Empoli
Pinamonti
Biraghi
Terracciano
Condividi

Giusto il gol annullato all'Empoli, Pinamonti dà un calcio al piede destro di Terracciano

Al 39' l'Empoli passa in vantaggio contro la Fiorentina, incomprensione tra Terracciano, attaccato da Pinamonti e Biraghi, arriva Di Francesco che di rovesciata firma l'1-0. Massimi, l'arbitro del match, va all'OFR ed annulla il gol, decisione giusta, fallo netto di Pinamonti che calcia il piede Terracciano.

LEGGI ANCHE, FORM. UFFICIALE: GIOCANO DUNCAN E SAPONARA, FUORI IKONE’ E MALEH, CASTRO TITOLARE

https://www.labaroviola.com/form-ufficiale-giocano-duncan-e-saponara-fuori-ikone-e-maleh-castro-titolari/171174/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok