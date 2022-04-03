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FORM. UFFICIALE: GIOCANO DUNCAN E SAPONARA, FUORI IKONE' E MALEH, CASTRO TITOLARE

Si torna in campo per inseguire l'Europa, ecco la formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro l'Empoli. Cabral titolare

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 aprile 2022 11:24
FORM. UFFICIALE: GIOCANO DUNCAN E SAPONARA, FUORI IKONE' E MALEH, CASTRO TITOLARE - Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 06.03.2021, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Nicolas Gonzalez

La formazione ufficiale della Fiorentina per la gara contro l'Empoli. Italiano deve rinunciare a Odriozola e Bonaventura, infortunati. Ecco gli undici viola

Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Torreira, Castrovilli, Duncan, Saponara, Nico Gonzalez, Cabral

https://www.labaroviola.com/italiano-cabral-giochera-bonaventura-e-odriozola-non-ci-saranno-solo-2-giorni-per-prepararla/171077/

 

 

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