Italiano: "Cabral giocherà, Bonaventura e Odriozola non ci saranno. Solo 2 giorni per prepararla"

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa il giorno prima di Fiorentina-Empoli, le risposte dell'allenatore alle domande

Alla vigilia di Fiorentina-Empoli ha parlato in conferenza stampa Vincenzo Italiano, queste le parole del tecnico della Fiorentina:

"Siamo cresciuti e mi auguro di poterlo confermare anche domani, all'andata abbiamo fatto un grande primo tempo e l'abbiamo buttata via negli ultimi minuti, un risultato negativo dopo una prestazione di livello. L'abbiamo studiata a preparata bene. Lavorare 15 giorni senza il gruppo squadra non ti permettere di lavorare al meglio per migliorare la proposta

Dispiacere per la nazionale è per tutto il paese, ho visto tutto il percorso, i ragazzi hanno dato il massimo ma ci sono anche episodi ed eventi sfortunati. In tanti di noi andranno al mondiale, sono tornati tutti felici e speriamo che domani mettono in campo questa positività.

All'andata contro l'Empoli avevamo la partita in pugno, dopo non essere stati insieme per 15 giorni domani dobbiamo mettere l'attenzione e la concentrazione al massimo. Veniamo da una grande prestazione a San Siro, speriamo di vedere una Fiorentina arrembante.

Cabral è in crescita, sia dai dati che riceviamo che dal mio occhio. Domani sarà della partita, dimostri che sia un giocatore da Fiorentina e che metta in campo le sue qualità. Credo che sia arrivato il momento giusto, è un ragazzo giovane, dovremmo metterlo nelle condizioni di far bene.

I cambiamenti ci hanno fatto diventare campioni d'Europa, è un dato di fatto. Il non andare ai mondiali ti porta a parlare dei problemi ma ognuno ha le sue idee. Si può essere più veloci, più rapidi, più verticali. Si deve lavorare per cercare sempre di trovare qualcosa di diverso e di innovarsi sempre. Le parole di Capello mi stimolano a dare sempre di più, mi riempiono di orgoglio e di gioco e mi stimolano a dare sempre di più

Questa squadra ad oggi poteva avere qualche punto in più, il coraggio e un modo di stare in campo diverso. Io dico sempre che devi sapere dove vai a lavorare e in base a dove ti trovi. Noi dobbiamo proporre sempre, è stato il primo discorso che ho fatto alla squadra. Siamo tra le prime otto in classifica, crediamo che possiamo raggiungere un posto importante, siamo in semifinale di Coppa Italia e dobbiamo raggiungere i nostri obiettivi attraverso i nostri principi di gioco

Qui sto bene, ho un contratto, non cambia niente, ho dei consulenti che mi danno una mano per crescere e per migliorare sempre. Non cambia nulla, ora ho l'obiettivo di vincere le ultime 9 partite e penso solo al campo.

Saremo punto a punto con le nostre avversarie e penso che lo saremo fino all'ultima giornata, stiamo facendo un buon campionato ma penso che possiamo fare un capolavoro. Contro l'Udinese la data credo sia l'unica disponibile, non è falsato nulla, chi vuole arrivare all'obiettivo non può pensare cosa cambia giocare prima o dopo. Dobbiamo cercare di vi

Siamo nati 8 mesi fa, lavorare e preparare bene le partite è diverso da prepararla in 2 giocatori che arrivano stanchi e con un pensiero diverso. Ci sono difficoltà che abbiamo dimostrato in precedenza, dobbiamo lavorare in questo modo. Rispetto alle altre volte abbiamo avuto un giorno in più per preparare la partita. Non l'abbiamo potuto preparare bene, loro attaccano sempre la profondità, hanno un trequartista che ti può mettere in difficoltà. Abbiamo avuto solo 2 giorni per preparare la partita. Domani sarà out Odriozola, ci dispiace, ha male al ginocchio, giocherà Venuti.

Ikonè? Uno che arriva a 16 metri dalla porta sono convinto che prima o poi gli si inneschi qualcosa di diverso dal non essere concreto. A San Siro era veramente dispiaciuto nel volto per non aver fatto gol ad Handanovic, era più triste di me. Ci lavoriamo ogni allenamento e ci sbloccheremo."

LE PAROLE DI PIETRO TERRACCIANO

https://www.labaroviola.com/terracciano-non-siamo-obbligati-ad-andare-in-europa-come-le-altre-squadre-che-lottano-con-noi/171008/