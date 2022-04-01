Terracciano: "Non siamo obbligati ad andare in Europa come le altre squadre che lottano con noi"

Pietro Terracciano ha parlato sia del momento della Fiorentina che della sua situazione a pochi giorni dall'Empoli

Il portiere titolare della Fiorentina Pietro Terracciano ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Ufficialmente sono stato il primo ad essere messo sotto contratto da Commisso anche se c'ero già con la gestione Della Valle. Contento di questo periodo anche perchè stare fuori non fa contento nessuno. E' un periodo positivo, non era cosi semplice far bene da subito, c'è coinvolgimento di tutto l'ambiente.

Quello che è successo ad Empoli nel girone di andata sono cose che che capitano e che fanno parte della crescita del gruppo, ha lasciato strascichi quella sconfitta. Con la maglia dell'Empoli ho ottimi ricordi, è stata una tappa fondamentale, mi ha dato la forza di mettermi in gioco dopo un periodo per me non felice.

Non vedevamo l'ora ci fosse la capienza al massimo dello stadio. Io e Dragowski siamo legati anche dal fatto che quando io sono venuto qui, lui andò ad Empoli. Nell'Empoli ci sono sempre ottimi portieri, come Vicario adesso.

In pochi ad inizio campionato ci avrebbero messo in quella parte di classifica, abbiamo questa ambizione di andare in Europa ma non siamo obbligati come lo sono le altre squadre, andiamo sempre in campo per vincere, faremo il massimo ma l'assillo ce l'hanno gli altri. Durante l'anno abbiamo dimostrato che ce la possiamo giocare con tutti

I portieri che giocano con i piedi? Quasi tutti ormai si stanno allineando a quello, ormai i portieri devono essere completi, ci sono dei rischi ma fa parte del gioco, è una cosa che mi piace. Il mister pretende da noi allenamenti sotto questo punto di vista, io non mi accontento, abbiamo questa responsabilità"

I MOTIVI DELL'ADDIO DI ANTOGNONI ALLA SOCIETA' VIOLA

https://www.labaroviola.com/antognoni-spiega-ho-lasciato-la-fiorentina-perche-ho-rifiutato-quello-che-mi-avevano-proposto/170969/