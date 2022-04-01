Antognoni spiega: "Ho lasciato la Fiorentina perchè ho rifiutato quello che mi avevano proposto"

Il 1 Aprile è il compleanno di Giancarlo Antognoni, la bandiera della Fiorentina ha raccontato i motivi del suo addio alla società viola

Nel corso del suo intervento a Lady Radio, Giancarlo Antognoni ha parlato anche della fine del suo rapporto con la Fiorentina, le sue parole:

"Con la società di adesso per vedute diverse ci siamo lasciati, succede anche nelle migliori famiglie, non ho ritenuto opportuno quello che mi era stato delineato da fare. Fare pace? Vediamo quello che succederà, a me è dispiaciuto andare via, sono sempre legato a Firenze e alla Fiorentina. Ringrazio i tifosi viola per tutto quello che hanno fatto per me”

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