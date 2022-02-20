La Fiorentina trionfa e Milenkovic esulta "Altro passo molto importante. Sempre forza grande Viola"
La Fiorentina trionfa sull'Atalanta. L'entusiasmo di Nikola Milenkovic su Instagram
A cura di Redazione Labaroviola
20 febbraio 2022 21:44
Nikola Milenkovic entusiasta dopo la vittoria della Fiorentina sull'Atalanta. Ecco il post apparso sul profilo Instagram del difensore serbo: "Step by step... Un altro passo moltooo importante! Sempre forza grande Viola!"
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