Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi
L'episodio da moviola in Fiorentina-Atalanta
A cura di Gabriele Caldieron
20 febbraio 2022 20:59
L'analisi dell'episodio arbitrale di Fiorentina-Atalanta con l'espulsione di Gasperini prima, ed il silenzio stampa in seguito al termine della gara da parte del mister e dei dirigenti bergamaschi. La gara è poi finita 1-0 in favore della squadra di Italiano. Sotto la lente il gol dell'1-1 annullato a Malinovskyi per fuorigioco attivo di Hateboer.
Gabriele Caldieron
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