Notizie Malinovskyi Fiorentina

I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica
08 novembre 2025 22:06
Malinovskyi: "Tifiamo tutti Fiorentina nella finale di Conference. Le squadre italiane devono vincere"
24 maggio 2024 23:20
Malinovskyi out un mese, salta la Fiorentina, Retegui rientrerà per il match al Franchi dopo la squalifica
02 aprile 2024 20:42
L'Atalanta celebra il gol di Miranchuk in Nazionale, Malinovskyi duro: "Contributo al terrorismo russo"
23 marzo 2024 15:20
Rocchi mette a tacere i pianti dei tifosi della Juventus: "Unico errore è il mancato rosso a Malinovskyi"
19 dicembre 2023 13:12
Fuorigioco Atalanta divide, Sabatini e Zampini stanno con la Fiorentina: "Hateboer va verso la palla"
21 febbraio 2022 16:17
Moviola CorSport, giusto annullare il gol di Malinovskyi, Hateboer ritenuto in fuorigioco attivo
21 febbraio 2022 08:42
Floccari ammette: "C'è il fuorigioco di Hateboer, ma l'errore è non richiamare l'arbitro al Var"
20 febbraio 2022 22:22
Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi
20 febbraio 2022 20:59
Il dirigente della Dea Spagnolo rompe il silenzio stampa per protestare: "Gol buono, segna Malinovskyi "
20 febbraio 2022 16:17
Malinovskyi, a lui il viola porta fortuna: si "sveglia" sempre contro la Fiorentina, o gol o assist
11 settembre 2021 08:40
Malinovskyi: "La Fiorentina è in cerca di un'identità, dobbiamo approfittare di questo"
10 aprile 2021 12:58
Al 55' Atalanta-Fiorentina 2-0. Milenkovic in barriera non salta e Malinovskyi segna da punizione
13 dicembre 2020 16:15
Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi
13 maggio 2020 09:29
Obiettivi, Malinovskyi: "Al momento non ci sono i presupposti per lasciare l'Atalanta"
24 aprile 2020 14:09
Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...
20 aprile 2020 10:20
CorSport, nel mirino di Pradè sono tornati Malinovskyi e Fares
18 aprile 2020 11:04
Nazione, Fiorentina-Malinovskyi contatti anche a gennaio: una trattativa concreta che parte da lontano
17 aprile 2020 11:48
Graziani: "Malinovskyi lo prenderei subito ma come Belotti costano troppo per la Fiorentina"
16 aprile 2020 00:11
Malinovskyi conferma: "Sono stato vicino alla Fiorentina". Adesso però costa 30 milioni
13 aprile 2020 14:57
Commisso pronto ad un maxi-investimento: Malinovskyi e Kumbulla nel mirino della Fiorentina
03 aprile 2020 10:32
Nazione, Fiorentina in pressing su Malinovskyi: contatti già a gennaio, vale 25 milioni
01 aprile 2020 10:42
Di Gennaro: "L'idea Malinovskyi mi stuzzica. Ribery vicino alla porta? Montella ha azzeccato la scelta"
23 marzo 2020 20:06
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