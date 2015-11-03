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Notizie Malinovskyi Fiorentina

I convocati di De Rossi per la partita contro la Fiorentina. Assente Malinovskyi per squalifica

08 novembre 2025 22:06

Malinovskyi: "Tifiamo tutti Fiorentina nella finale di Conference. Le squadre italiane devono vincere"

24 maggio 2024 23:20

Malinovskyi out un mese, salta la Fiorentina, Retegui rientrerà per il match al Franchi dopo la squalifica

02 aprile 2024 20:42

L'Atalanta celebra il gol di Miranchuk in Nazionale, Malinovskyi duro: "Contributo al terrorismo russo"

23 marzo 2024 15:20

Rocchi mette a tacere i pianti dei tifosi della Juventus: "Unico errore è il mancato rosso a Malinovskyi"

19 dicembre 2023 13:12

Fuorigioco Atalanta divide, Sabatini e Zampini stanno con la Fiorentina: "Hateboer va verso la palla"

21 febbraio 2022 16:17

Moviola CorSport, giusto annullare il gol di Malinovskyi, Hateboer ritenuto in fuorigioco attivo

21 febbraio 2022 08:42

Floccari ammette: "C'è il fuorigioco di Hateboer, ma l'errore è non richiamare l'arbitro al Var"

20 febbraio 2022 22:22

Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi

20 febbraio 2022 20:59

Il dirigente della Dea Spagnolo rompe il silenzio stampa per protestare: "Gol buono, segna Malinovskyi "

20 febbraio 2022 16:17

Malinovskyi, a lui il viola porta fortuna: si "sveglia" sempre contro la Fiorentina, o gol o assist

11 settembre 2021 08:40

Malinovskyi: "La Fiorentina è in cerca di un'identità, dobbiamo approfittare di questo"

10 aprile 2021 12:58

Al 55' Atalanta-Fiorentina 2-0. Milenkovic in barriera non salta e Malinovskyi segna da punizione

13 dicembre 2020 16:15

Nazione, Caccia al “Mister X” di Barone: da Belotti ed Ibra a Nainggolan, tutti i nomi

13 maggio 2020 09:29

Obiettivi, Malinovskyi: "Al momento non ci sono i presupposti per lasciare l'Atalanta"

24 aprile 2020 14:09

Nazione, Malinovskyi? Investimento da top. Nainggolan? Un colpo da 90. Gli altri...

20 aprile 2020 10:20

CorSport, nel mirino di Pradè sono tornati Malinovskyi e Fares

18 aprile 2020 11:04

Nazione, Fiorentina-Malinovskyi contatti anche a gennaio: una trattativa concreta che parte da lontano

17 aprile 2020 11:48

Graziani: "Malinovskyi lo prenderei subito ma come Belotti costano troppo per la Fiorentina"

16 aprile 2020 00:11

Malinovskyi conferma: "Sono stato vicino alla Fiorentina". Adesso però costa 30 milioni

13 aprile 2020 14:57

Commisso pronto ad un maxi-investimento: Malinovskyi e Kumbulla nel mirino della Fiorentina

03 aprile 2020 10:32

Nazione, Fiorentina in pressing su Malinovskyi: contatti già a gennaio, vale 25 milioni

01 aprile 2020 10:42

Di Gennaro: "L'idea Malinovskyi mi stuzzica. Ribery vicino alla porta? Montella ha azzeccato la scelta"

23 marzo 2020 20:06

Repubblica, idea trequartista: Paquetá, De Paul e Malinovskyi nel mirino dei viola

23 marzo 2020 10:55

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