Moviola CorSport, giusto annullare il gol di Malinovskyi, Hateboer ritenuto in fuorigioco attivo

La moviola del Corriere dello Sport di Fiorentina-Atalanta

Il Corriere dello Sport propone la sua moviola di Fiorentina-Atalanta: "Partita tirata, ma nervosa solo nel finale e dopo il triplice fischio. La più importante è nell'episodio del 16' st che potrebbe dare il pareggio alla Dea. Sul lancio in profondità di Pezzella a scavalcare la difesa viola, il primo ad arrivarci è Malinovskyi che un metro dentro l'area fulmina Dragowski. L'assistente sotto la tribuna ad azione conclusa rimane fermo e alza la bandierina. Solita attesa poi la comunicazione di Banti al Var: il fuorigioco è di Hateboer che viene ritenuto attivo nell'attacco quando corre verso il pallone insieme a Milenkovic".

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