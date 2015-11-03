Notizie Hateboer Fiorentina

Orlando: "Kean mi ha detto di essere rinato alla Fiorentina. Come vice Dodo prenderei Hateboer"
28 agosto 2025 16:06
TMW rivela: "Per la fascia destra spunta Hateboer del Rennes. Pablo Marì può lasciare la Fiorentina"
26 agosto 2025 14:22
Fuorigioco Atalanta divide, Sabatini e Zampini stanno con la Fiorentina: "Hateboer va verso la palla"
21 febbraio 2022 16:17
Moviola CorSport, giusto annullare il gol di Malinovskyi, Hateboer ritenuto in fuorigioco attivo
21 febbraio 2022 08:42
Floccari ammette: "C'è il fuorigioco di Hateboer, ma l'errore è non richiamare l'arbitro al Var"
20 febbraio 2022 22:22
Hateboer impatta ed è in fuorigioco, giusto annullare il gol dell'1-1 di Malinovskyi
20 febbraio 2022 20:59
L'Atalanta non smette di piangere per il fuorigioco, che però c'è perchè Hateboer è attivo
20 febbraio 2022 17:34
Pistocchi: "Il gol dell'Atalanta era valido. Hateboer non è in fuorigioco, perchè il braccio non è punibile"
20 febbraio 2022 15:56
Szczesny non era da rosso, mancano parametri DOGSO. Manca un rosso ad Hateboer. De Ligt non fa fallo di mano
14 febbraio 2022 10:40
Hateboer: "A Firenze mancava solo il gol, se non fosse stato per quel rigore assurdo..."
02 novembre 2018 14:45
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