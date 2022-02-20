Floccari ammette: "C'è il fuorigioco di Hateboer, ma l'errore è non richiamare l'arbitro al Var"

Sergio Floccari ha commentato l'episodio del gol annullato a Malinovskyi a causa del fuorigioco di Hateboer

Sergio Floccari, ex attaccante dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare l'episodio del gol annullato a Malinovskyi contro la Fiorentina per fuorigioco di Hateboer. Ecco le sue parole "Il gol andava convalidato. L'errore è stato non richiamare l'arbitro al VAR per fargli vedere che la corsa di Hateboer non impattava sul difensore della Fiorentina. Il guardalinee ha tirato su la bandierina per il fuorigioco di Hateboer, che c'era, ma si è sbagliato a non chiamare l'arbitro dinanzi allo schermo".

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