Italiano esulta: "Vittoria straordinaria, il nostro progetto non poteva finire di certo a gennaio"

Dopo la bella vittoria contro l'Atalanta Vincenzo Italiano ha commentato la partita in conferenza stampa, le sue impressioni

Il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa, le sue parole

"Partita equilibrata, abbiamo concesso poco, è stata una gara in cui è regnato equilibrio, è stato bravo Nico a servire Piatek e lui a segnare, in queste partite chi fa gol vince. A livello tattico sono partite bellissime uomo su uomo, perdi in duello e arrivano in porta, Dragowski ha toccato più palloni di tutti, sono contento per lui e per la vittoria contro una squadra forte, è qualcosa di straordinario. Questa quota punti ci allontana da qualcosa che adesso non ci appartiene più.

Dobbiamo cercare di mantenerci in quella zona di classifica, si può pensare ad un futuro più roseo. Commisso come sempre ringrazia tutti, felice di aver visto una squadra che ha giocato alla pari con l'Atalanta

Piatek in questo momento sta facendo il suo dovere, ha il vantaggio di conoscere la serie A e la lingua rispetto a Ikonè e Cabral. Abbiamo un'identità solida, il nostro progetto non poteva finire a fine gennaio dopo aver perso un giocatore.

Dragowski ha vissuto un momento particolare, fa parte del calcio, il suo compagno è stato bravo, oggi ha fatto una grande parata, ha gestito bene i palloni che gli sono passati tra i piedi.

Questo è uno stadio che trascina e può trascinare, la passione si nota e si vede. Gli ultimi dieci minuti eravamo stanchi e la curva con tutto lo stadio hanno iniziato a cantare e questi i ragazzi hanno trovato energie ulteriori per finire bene la partita"

LE PAROLE DI PIATEK A FINE PARTITA

https://www.labaroviola.com/piatek-non-si-nasconde-felice-di-essere-tornato-in-italia-crediamo-fortemente-nel-quarto-posto/166277/